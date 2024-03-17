اعترضت المقاتلات الجوية فجر اليوم الأحد هدفا جويا مشبوها فوق المنطقة البحرية شمال مدينة عكا، لكنها لم تصدر تحذيرا وفقا للتوجيهات المتبعة. كما تحدثت أنباء عن غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا دفعت إلى تفعيل المنظومة الدفاعية الجوية.

وتحدثت أنباء إسرائيلية عن إصابة خطيرة لمقاتل من الكتيبة 601 في معركة بوسط قطاع غزة حيث يتواصل القتال ضد حماس لليوم الثالث والستين بعد المائة ووسط ترقب صفقة ما يتم وفقها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

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