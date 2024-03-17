التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يواصل القتال في خان يونس وسط تكثيف العمليات في حي حمد والقضاء على العديد من المسلحين
اعترضت المقاتلات الجوية فجر اليوم الأحد هدفا جويا مشبوها فوق المنطقة البحرية شمال مدينة عكا ولم يصدر تحذير وفقا للتوجيهات المتبعة وتحدثت أنباء عن غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا
اعترضت المقاتلات الجوية فجر اليوم الأحد هدفا جويا مشبوها فوق المنطقة البحرية شمال مدينة عكا، لكنها لم تصدر تحذيرا وفقا للتوجيهات المتبعة. كما تحدثت أنباء عن غارة منسوبة لإسرائيل في سوريا دفعت إلى تفعيل المنظومة الدفاعية الجوية.
وتحدثت أنباء إسرائيلية عن إصابة خطيرة لمقاتل من الكتيبة 601 في معركة بوسط قطاع غزة حيث يتواصل القتال ضد حماس لليوم الثالث والستين بعد المائة ووسط ترقب صفقة ما يتم وفقها وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
لمتابعة آخر تطورات الحرب في اليوم السابق اضغط هنا
إسرائيل: إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على موقع قرب المطلة دون وقوع إصابات
في استمرار للمشهد المشحون على الجبهة الشمالية، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان على موقع عسكري بالقرب من المطلة، ولم تقع إصابات. وذكرت قناة "المنار" المحسوبة على حزب الله أن إسرائيل ردت بالقصف المدفعي في الخيام بجنوب لبنان.
الجيش الإسرائيلي يواصل القتال في خان يونس وسط تكثيف العمليات في حي حمد والقضاء على العديد من المسلحين
يواصل مقاتلو الفريق القتالي التابع للواء جفعاتي القتال في منطقة خان يونس حيث تم القضاء على العديد من المسلحين والعثور على أسلحة إضافة إلى تدمير البنى التحتية المستخدمة من قبل حماس، على ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وأضاف المتحدث أن العمليات تواصلت في الأسابيع الأخيرة في حي حمد غرب خان يونس ما أسفر عن تحديد مواقع المسلحين والتحقيق معهم والقضاء عليهم.
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أوفير أكونيس قنصلا عاما في نيويورك
صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا أوفير أكونيس في منصب القنصل الإسرائيلي في نيويورك. بعد التعيين، قال أكونيس: "أنا أقف شامخًا كيهودي، كصهيوني، كإسرائيلي، هذا هو الأمر الصحيح. خدمة دولة إسرائيل والشعب اليهودي هي أهم مهمة يمكن لأي شخص أن يطلبها. وبشكل خاص في هذا الوقت الذي لا مثيل لما ينطوي عليه من تحد بتاريخ دولة إسرائيل". وأضاف الرئيس التنفيذي للاتحاد اليهودي في نيويورك إريك غولدشتاين: "نهنئ الوزير أكونيس بمناسبة تعيينه. وفي هذا الوقت العصيب، أصبحت العلاقة الخاصة بين إسرائيل ونيويورك أكثر أهمية من أي وقت مضى.
نتنياهو في بداية جلسة الحكومة: "سنطلق عملية في رفح، خلال بضعة أسابيع"
الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع إلغاء وزارة المخابرات ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء
وافقت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع على إلغاء وزارة الاستخبارات، ونقل صلاحياتها إلى مكتب رئيس الوزراء، وتعيين الوزيرة غيلا غمليئيل في منصب وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، لتحل محل الوزير السابق أوفير أكونيس الذي تم تعيينه قنصلا عاما في نيويورك. وقالت الوزيرة غمليئيل في معرض شكرها لنتنياهو على التعيين: "في ضوء التحديات السياسية والمتعلقة بالميزانية في هذا الوقت، قررت التخلي عن منصبي كوزيرة للمخابرات، وإغلاق المكتب وتوزيع صلاحياته المهمة".
الجيش الإسرائيلي: القضاء على ما لا يقل عن 18 مسلحا خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة خلال الليلة الماضية
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ليلاً مبنىً عسكرياً يستخدمه تنظيم حزب الله في منطقة الخيام رداً على إطلاقات باتجاه منطقة الغجر، الليلة الماضية، إضافة إلى غارات على نقطة مراقبة لتنظيم حزب الله في منطقة كفركلا نفذت الليلة الماضية.
كما هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (السبت) نيران المدفعية لإزالة تهديد في منطقة ميس الجبل. وتم رصد عدة عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقتي الغجر وهار دوف (مزارع شبعا)، أعقبها هجوم للجيش الإسرائيلي على مصادر النيران، ولم تقع إصابات.
تقرير: حماس تؤكد في محادثات مغلقة مقتل مروان عيسى القائم بأعمال رئيس الأركان في غارة إسرائيلية
لقراءة المزيد اضغط هنا
الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرة مسيّرة للحوثيين فوق البحر الأحمر دون التبليغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن