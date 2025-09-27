تقرير: كيف ردت حمائل غزة على طلب إسرائيلي للتعاون معها ضد حماس؟

حاول عملاء الشاباك، دون جدوى، تجنيد وجهاء من عائلتي بكر ودغمش من مدينة غزة لدعم المساعي الإسرائيلية لتقسيم غزة إلى عدة أجزاء تسيطر عليها حمائل أو جماعات مسلحة. ووفقًا للتقرير، تعرضت منازل العشائر للهجوم بعد رفضها التعاون. جاء ذلك في صحيفة الشرق الأوسط السعودية، مساء السبت، وفقًا لمصادر أمنية وأخرى ميدانية في مدينة غزة.

ووفقًا للتقرير، عُرض على هذه الحمائل دعم إسرائيلي مقابل قتال حماس، بالإضافة إلى تقديم معلومات أمنية مجانية لإسرائيل والمساعدة في تحقيق أهدافها السياسية. والذي من المفترض أن يمنع هذا انسحاب للقوات الإسرائيلية لاحقا ومنع تشكيل حكومة فلسطينية مستقبلية لإدارة القطاع.

ووفقًا للمصادر نفسها، بعد رفض هذه الحمائل التعاون مع الشاباك، نفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات على منازل مأهولة ومهجورة لأفراد من هذه الحمائل والقبائل. زُعم، من بين أمور أخرى، مقتل 30 فردًا من عائلة دغمش في قصف إسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وما زال 20 فردًا منهم محاصرين تحت الأنقاض.

كما أفيد أن إسرائيل قصفت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، منزلًا لعائلة بكر في مخيم الشاطئ للاجئين جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل ستة أفراد وإصابة 11 آخرين.