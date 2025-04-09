هذه هي الدولة التي أعلنت: استعدادها لاستقبال الغزيين المصابين في الحرب

قال الرئيس الإندونيسي فرابوو سوبيانتو صباح اليوم (الأربعاء) إن إندونيسيا مستعدة لتوفير مأوى مؤقت للفلسطينيين المصابين في الحرب في غزة، وقدر أن يصل نحو ألف جريح في الموجة الأولى.

أدلى برابوو بهذه التصريحات في بداية زيارته إلى تركيا والشرق الأوسط، وأضاف أنه أصدر تعليمات لوزير خارجيته بالتباحث سريعا مع الجانب الفلسطيني والأطراف الأخرى حول كيفية إجلاء سكان غزة المتضررين من الحرب إلى بلاده ـ التي تعتبر أكبر دولة إسلامية.

وقال فرابوو "نحن مستعدون لإجلاء الجرحى والمصابين والأيتام"، مضيفا أنهم سيكونون في إندونيسيا مؤقتا حتى يتعافوا تماما من إصاباتهم ويصبح الوضع في غزة آمنا لعودتهم.

وتأتي تصريحات برابوو بعد شهرين من إعلان وزارة الخارجية الإندونيسية أنها "ترفض بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة"، في حين اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل الفلسطينيين من غزة بشكل دائم.