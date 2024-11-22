صعوبات في المفاوضات: لبنان يعارض حرية العمل الإسرائيلية في البلاد في حال انتهاك الاتفاق

صعوبات في محادثات وقف إطلاق النار: يرفض لبنان حرية العمل لإسرائيل في جنوب البلاد في حال انتهاك الاتفاق، أو أن يستمر انسحاب الجيش الإسرائيلي لمدة 60 يوما، كما ورد صباح اليوم (الجمعة) في صحيفة " صحيفة الأخبار" اللبنانية.

وفي الوقت نفسه، وبحسب التقرير، فإن لقاء الوسيط عاموس هوكشتين مع وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي، يعد مؤشرا إيجابيا آخر على أنه سيكون هناك اتفاق إسرائيلي رغم الإصرار اللبناني. والآن تجري مناقشات حول التفاصيل الفنية التي تأتي عادة بعد الاتفاق المبدئي على وقف إطلاق النار.

إضافة إلى ذلك، حذر قائد الجيش العماد جوزيف عون الأطراف الخارجية من إثارة موضوع الصراع اللبناني مع حزب الله. وقال إن "الجيش ليس جاهزا وغير قادر على القيام بهذه المهمة"، محذرا من أن "أي محاولة لدفع الجيش إلى مواجهة مع حزب الله ستؤدي إلى صراعات كبيرة وتمردات وربما انقسامات داخل الجيش نفسه. غير معنيين بتنفيذ أمر يخدم مصلحة إسرائيل".

Lebanese Army Website via AP

النائب السابق وليد جنبلاط أبلغ الغرب أن موقفه لا يجب أن يقرأ على أنه دفاع عن حزب الله، بل هو موقف واقعي، وقال جنبلاط: "لا أحد، في لبنان أو خارجه، يتوهم أننا سنفعل. ما فشلت أمريكا وإسرائيل في فعله".