بعد ضجة جماهيرية: دافيد زيني يتولى منصب رئيس الشاباك

تولى الجنرال احتياط دافيد زيني صباح اليوم (الأحد) منصب رئيس الشاباك. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هنأه قائلاً: "أتمنى له النجاح في المهمة العظيمة التي أمامه. شكر خاص لـ(شين)، القائم بأعمال رئيس الشاباك المنتهية ولايته، على خدمته المخلصة التي ساهمت كثيرًا في الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل".

رفضت محكمة العدل العليا الأسبوع الماضي طلبات إصدار أمر قضائي مؤقت ضد تعيين زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك). وستُعقد جلسة استماع بشأن الالتماس الذي قدمته حركة جودة الحكم وثلاث جهات أخرى ضد التعيين بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. ويتعين على الحكومة تقديم ردود أولية خلال مهلة أقصاها سبعة أيام قبل موعد الجلسة.

يأتي هذا القرار عقب الالتماس الذي قدمته حركة جودة الحكم، فور قرار الحكومة الإسرائيلية بتعيين زيني في هذا المنصب. وادّعت الحركة في الالتماس أن عملية التعيين شابتها عيوب خطيرة وجوهرية، سواء من حيث الكفاءة أو من حيث تقدير الحكومة.

نذكر أن أربعة من رؤساء الشاباك السابقين، يورام كوهين، عمي أيلون، كرمي غيلون ونداف أرجمان، توجهوا إلى لجنة غرونيس وأعربوا عن معارضتهم لتعيين دافيد زيني في منصب رئيس الشاباك. الأربعة أرسلوا رسائل إلى اللجنة وشرحوا مواقفهم في هذا الموضوع – إلى جانب العديد من المبررات.

"هناك تخوف من أن يتم تشغيل زيني فعليًا من قبل من عينه، وأن يستخدم صلاحياته – بما في ذلك الصلاحيات الأمنية والمدنية – بطريقة لا تفي بالمعايير المهنية وربما لا تتوافق مع القانون"، كتب يورام كوهين.

شغل الجنرال زيني مناصب عملياتية وقيادية في الجيش الإسرائيلي، منها: مقاتل في وحدة سيرت متكال، قائد كتيبة 51 في لواء جولاني، قائد وحدة إيجوز، قائد لواء ألكسندروني، مؤسس لواء الكوماندوز، وقائد قيادة التدريبات والتأهيلات وقائد الفيلق العام.

في مارس\آذار 2023 أعدّ الجنرال زيني تقريرًا لقائد فرقة غزة لفحص كيفية استعداد الفرقة لحدث معقد ومباغت، مع التركيز على غارة مفاجئة، وتحديد نقاط الضعف. وفي إطار استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه في كل منطقة تقريبًا يمكن تنفيذ مداهمة مفاجئة ضد قواتنا.

يُعتَبَر زيني قائدًا ذا طابع هجومي وعمل في قضية تجنيد الحريديم في الأشهر الأخيرة - في محاولة للتوصل إلى تفاهمات، بل واعتذر أمام الحريديم عن عدم الوفاء بالالتزامات.