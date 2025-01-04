محلل عسكري إسرائيلي:حماس تعيد بناء قدراتها- وإسرائيل عالقة "بوضع متشابك"

في اليوم الأخير، يبدو أن الجيش يزيد من وتيرة نشاطه في غزة، حيث نفذ أكثر من أربعين ضربة جوية في أنحاء قطاع غزة، في المقابل تضاعف حماس وتيرة إطلاق النار تجاه البلدات الإسرائيلية، ويبدو وفقا للمحلل العسكرية لقناتنا العبرية يوسي يهوشاع بأن "حماس نجحت بإعادة بناء قدراتها وتجنيد مقاتلين جدد ، في المقابل إسرائيل عالقة "بموقف متشابك" من الصعب الخروج منه وتنتظر إبرام الصفقة".

وقال يهوشاع :"حماس تضاعف إطلاق النار، في الفترة الأخيرة حيث أطلقت مؤخرا نحو 30 قذيفة تجاه بلدات غلاف غزة، ما نرصده بأن حماس بالفعل تعمل على استعادة وتحسين قدراتها وإسرائيل عالقة في "موقف متشابك يصعب الخروج منه" فهي تنتظر توقيع صفقة، يجب الاعتراف أن حماس قادرة على تجنيد العدد الذي تريده من المقاتلين، حتى أن بينهم فتيان بجيل 16 ، وهذا العدد يزداد.

إسرائيل على وشك إنهاء العملية في جباليا وفي محور نيتسريم ويجب الانتظار ربما ستسيطر على مدينة غزة، وربما سيتم إدخال فرقة عسكرية إضافية للقتال في غزة، لكن إسرائيل تواجه مشكلة لتنفيذ عملية في مخيمات وسط غزة إسرائيل، رغم أنها نفذت ضربات جوية ، لكنها تواجه مشكلة للقيام بنشاط بري، نظرا للمخاوف من أن جثامين مختطفين ومختطفين أحياء إسرائيليين يتواجدون هناك ، لذلك إسرائيل تنتظر إمكانية إبرام صفقة، وهذا هو المخرج الأصح والأكثر منطقية، وإلا فإنها ستواصل البقاء عالقة بالوحل، فلا توجد هناك خطة يمكن أن تنفع من خلال ممارسة القوة والضغط على حماس للتوقيع على اتفاق"