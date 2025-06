"محادثات سلام" || ويتكوف يرد على التقرير بأن "البرنامج النووي الايراني لم يدمر"

أجرى ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، مقابلةً على قناة فوكس نيوز صباح اليوم (الأربعاء)، حيث أصرّ، رغم الشائعات، على أن الولايات المتحدة قد حققت هدفها في وقف البرنامج النووي الإيراني. وقال: "ألقينا 12 قنبلةً خارقةً للتحصينات على فوردو. لا شك أنها اخترقت الموقع ودُمّرت بالكامل. والشائعات التي تُلمّح بأي شكلٍ من الأشكال إلى أننا لم نحقق الهدف هي مجرد سخافة".

صرح ويتكوف أمس (بعد انتهاء القضية النووية) بأنه حان الوقت للجلوس مع الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأعرب عن ثقته في أن الدول ستُنجز المهمة. كما أشار إلى أن محادثات "واعدة" جارية بالفعل بين الطرفين، مؤكدًا أن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.

وكما ذُكر، زعم ويتكوف أن الطرفين يُجريان بالفعل محادثاتٍ لهذا الغرض "ليس مباشرةً فحسب، بل عبر وسطاء أيضًا"، كما أوضح. وحسب قوله، تأمل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد "يُنعش إيران".

