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أجرى ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، مقابلةً على قناة فوكس نيوز صباح اليوم (الأربعاء)، حيث أصرّ، رغم الشائعات، على أن الولايات المتحدة قد حققت هدفها في وقف البرنامج النووي الإيراني. وقال: "ألقينا 12 قنبلةً خارقةً للتحصينات على فوردو. لا شك أنها اخترقت الموقع ودُمّرت بالكامل. والشائعات التي تُلمّح بأي شكلٍ من الأشكال إلى أننا لم نحقق الهدف هي مجرد سخافة".

صرح ويتكوف أمس (بعد انتهاء القضية النووية) بأنه حان الوقت للجلوس مع الإيرانيين والتوصل إلى اتفاق سلام شامل. وأعرب عن ثقته في أن الدول ستُنجز المهمة. كما أشار إلى أن محادثات "واعدة" جارية بالفعل بين الطرفين، مؤكدًا أن واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.

وكما ذُكر، زعم ويتكوف أن الطرفين يُجريان بالفعل محادثاتٍ لهذا الغرض "ليس مباشرةً فحسب، بل عبر وسطاء أيضًا"، كما أوضح. وحسب قوله، تأمل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد "يُنعش إيران".

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تجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمات صدرت بعد تقرير صادر عن إحدى وكالات الاستخبارات الأمريكية يفيد بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يُدمر بالكامل، وأن البرنامج النووي للبلاد، المدفون في أعماق الأرض، ربما تأخر شهرًا أو شهرين فقط. ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، أغلقت الهجمات مداخل منشأتين نوويتين، لكنها لم تتسبب في انهيار هياكل تحت الأرض، و

ذلك وفقًا لأحد المصادر المطلعة على التفاصيل. من جانبه، نفى البيت الأبيض هذه الكلمات، وادعى أن تقييم الاستخبارات "خاطئ تمامًا".

وهاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قائلةً: "هذا التقييم خاطئ تمامًا ويُصنف على أنه "سري للغاية"، ومع ذلك فقد سُرب من قبل شخص مجهول وصغير في مجتمع الاستخبارات. إن تسريب هذا التقييم المزعوم هو محاولة واضحة لإذلال الرئيس ترامب وتشويه سمعة الطيارين المقاتلين الشجعان الذين نفذوا مهمة مثالية لتدمير البرنامج النووي الإيراني". الجميع يعرف ما يحدث عندما تسقط أربع عشرة قنبلة وزن كل منها 13 كيلوغراماً بدقة متناهية: تدمير كامل.