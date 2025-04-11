أعلن الجيش الغسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة عن بدء هجوم، في مناطق خربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة بمدينة غزة، وسط حالة من النزوح شهدتها الأحياء الشرقية للمدينة، ووجه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي رسالة عبر "إكس" إلى جميع سكان القطاع المتواجدين في تلك المناطق، معتبراً أنها "منطقة قتال خطيرة"، و طالب السكان بإخلائها فورا والتوجه إلى المآوي في مدينة خان يونس، جنوب غزة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمر الجيش الإسرائيلي سكان مناطق في شمال القطاع بالإخلاء. وحث المتحدث باسم الجيش جميع السكان المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، والنور والتفاح، على المغادرة فورا. وأشار إلى ضرورة انتقالهم نحو "مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة".

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