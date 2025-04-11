التغطية متواصلة| إصابة جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة في مواجهات جنوب قطاع غزة
حث المتحدث باسم الجيش الأإسرائيلي جميع السكان المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، والنور والتفاح، على المغادرة فورا"
أعلن الجيش الغسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة عن بدء هجوم، في مناطق خربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة بمدينة غزة، وسط حالة من النزوح شهدتها الأحياء الشرقية للمدينة، ووجه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي رسالة عبر "إكس" إلى جميع سكان القطاع المتواجدين في تلك المناطق، معتبراً أنها "منطقة قتال خطيرة"، و طالب السكان بإخلائها فورا والتوجه إلى المآوي في مدينة خان يونس، جنوب غزة
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمر الجيش الإسرائيلي سكان مناطق في شمال القطاع بالإخلاء. وحث المتحدث باسم الجيش جميع السكان المتواجدين في منطقة الشجاعية وأحياء الجديدة، والتركمان، والزيتون الشرقي، والنور والتفاح، على المغادرة فورا. وأشار إلى ضرورة انتقالهم نحو "مراكز الإيواء المعروفة في غرب مدينة غزة".
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مصادر لـCNN: نقل إدارة المحادثات مع حماس إلى رون ديرمر أدى إلى تسييس وتباطؤ المفاوضات
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في مواجهات جنوب قطاع غزة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة،، إن "جندياً من الكتيبة 12 في لواء جولاني أصيب بجروح خطيرة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، خلال مواجهات جنوب قطاع غزة. وتم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته بحالته".
مصادر إسرائيلية: المفاوضات مع حماس تجري عبر مصر
بحسب مصادر إسرائيلية، فإن مفاوضات تجري حاليا مع مصر بشأن الرهائن، بهدف التوصل إلى اتفاق إطاري. ويجري حاليًا تبادل مسودات الاتفاقيات بين الطرفين.
وقال مصدر إسرائيلي "ليس لدينا أي فكرة عما إذا كانت حماس ستقبل الاتفاق الذي يجري صياغته حاليا، ونتوقع صعوبات كثيرة على الطريق إلى الاتفاق"، وهو ما يعكس الشكوك المحيطة بالمحادثات على الرغم من جهود الوساطة المصرية.
مصدر أوروبي : انتهاكات إسراييل وتدخلات إيران وروسيا تهدد وحدة سوريا
مصدر كبير في حماس: "حماس لم تتلق أي مقترح جديد لوقف إطلاق النار"
المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل: الحكومة السورية تتعاون بشكل إيجابي مع محققين دوليين
المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: تمديد عمل اللجنة لاستكمال عملها
قائد القوات الجو الإسرائيلية يؤكد تسريح جنود الاحتياط الذين وقعوا على الرسالة الموجهة للحكومة
قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار"أجد نفسي مضطرًا للتحرك وتوضيح أن جنود الاحتياط النشطين الذين وقّعوا على البيان لن يتمكنوا من الخدمة في الجيش الإسرائيلي. تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ على قوة قوية ومتماسكة تعمل بكامل طاقتها"
السعودية تدعو إلى زيادة الضغط على إيصال المساعدات إلى غزة
دعت السعودية إلى ممارسة أقصى الضغوط لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أن فرضت إسرائيل حصارا على دخول الإمدادات.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عقب اجتماع مع نظرائه الإقليميين في جنوب تركيا: "أطالب بممارسة أقصى قدر من الضغط لضمان استمرار تدفق المساعدات الكافية إلى قطاع غزة". وكان قطع المساعدات قد تقرر في مارس/آذار الماضي عندما رفضت حماس تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير/كانون الثاني وإطلاق سراح المزيد من الرهائن المختطفين بحلول السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية يرفضون تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
دعا وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية، اليوم الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنوا رفض تهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ودعوا إلى تأسيس دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، ودعم جهود السلام على هذا الأساس، ورفض ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف النار.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن المجموعة درست خلال لقائها في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، الخطوات التي يمكن اتخاذها في سبيل تحقيق حل الدولتين، وتأسيس سلام مستدام في المنطقة.
ألمدح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، إلى حصول تقدم في المفاوضات حول إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع الفلسطيني، لافتا إلى أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والوسطاء.