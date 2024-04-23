سلاح الجو الإسرائيلي يضرب ليلاً أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان

شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، ليلاً، غارة على مبنى عسكري لمنظمة حزب الله في منطقة يارون بجنوب لبنان، إضافة إلى أربعة بنى تحتية أخرى للمنظمة في المنطقة.

وقبل وقت قصير أيضًا، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي هدفا "لإزالة تهديد" في منطقة يارون. كما تم في وقت سابق من اليوم تفعيل تحذير بشأن إطلاق قذائف وصواريخ في منطقة المطلة، تبين لاحقا أن التشخيص كان خاطئا.

شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيد خطيرا في الجبهة الشمالية تجلى أبرزها في استهداف طائرة مسيرة من لبنان مركزا جماهيريا في بلدة عرب العرامشة شمال إسرائيل أسفرت عن مقتل جندي وعدد من الإصابات بين الجنود الذين اتخذوا من المكان مقرا وسط المناوشات المستمرة في الشمال غداة هجوم حماس غيرالمسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لغلاف غزة ما أشعل حربا في غزة ارتدت مفاعيلها على سبع جبهات، وفق ما قال مؤخرا وزير الأمن الإسرائيلي بعد أن دخلت إيران على خط المواجهة بهجوم صاروخي غير مسبوق.