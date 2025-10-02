البيت الأبيض يحذر من عواقب رفض حماس خطة ترامب

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرسم "خطا أحمر" بشأن المدة التي يتعين على حماس خلالها قبول خطته المكونة من 21 بند لإنهاء الحرب في غزة، في حين ظهرت مؤشرات على انقسام قادة الجماعة المسلحة وميلهم إلى رفض الاقتراح.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لقناة فوكس نيوز إن ترامب يتوقع رداً سريعاً. وأضافت: "هذه خطة مقبولة، ونأمل ونتوقع أن توافق حماس على هذه الخطة حتى نتمكن من المضي قدماً"، مشيرة إلى أن الإدارة منخرطة في "محادثات حساسة" يقودها مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف.

كشف ترامب عن الخطة في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً إن إسرائيل قد وافقت بالفعل على الشروط.

يدعو الإطار إلى: الإفراج عن جميع الرهائن خلال 72 ساعة مقابل إطلاق سراح 250 سجينا فلسطينياً من المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح حماس، وإنشاء سلطة حكم انتقالي مدعومة بقوة دولية لتحقيق الاستقرار.

حذر الرئيس الأمريكي حركة حماس من أن أمامها "ثلاثة إلى أربعة أيام" فقط للرد. وقال ترامب: "سيكون ذلك نهاية حزينة للغاية، إذا رفضت الحركة العرض، مضيفًا أن حماس يمكنها اختيار "الطريقة السهلة أو الطريقة الصعبة".

بينما لم تصدر حماس رداً رسمياً، انتقد قادة داخل غزة الخطة بشدة. وأفادت التقارير أن عز الدين حداد، القائد العسكري الأعلى للجماعة، قال للوسطاء إن المسودة تهدف إلى "القضاء على حماس"، رافضاً بنوداً أساسية بشأن نزع السلاح والإشراف الدولي.

على النقيض من ذلك، ألمح بعض المسؤولين المقيمين في قطر إلى الانفتاح على اتفاق إذا تم إدخال تغييرات كبيرة. لكن المحللين يشيرون إلى أن هؤلاء القادة لديهم تأثير ضئيل داخل غزة على المقاتلين الذين يحتفظون بالمختطفين الإسرائيليين.

قال فلسطيني مطلع على المحادثات لرويترز: "حماس تواجه خيارات صعبة. قبول الخطة كارثة، ورفضها كارثة أيضًا".

استعان ترامب بشركاء إقليميين لدفع الخطة، حيث أجرى هذا الأسبوع محادثة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما يشارك وسطاء من مصر وتركيا في الجهود. وقد أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأييده العلني للمقترح الأمريكي، قائلاً إنه يحقق أهداف إسرائيل الحربية.

في الوقت نفسه، أعربت الدول العربية والسلطة الفلسطينية عن دعمها للخطة، رغم أن قادة حماس ما زالوا مختلفين حول ما إذا كانوا سيتعاملون معها أم سيرفضونها تمامًا.

ما الذي سيأتي بعد ذلك ؟

أكد المسؤولون الأمريكيون أن الخطة ليست مفتوحة لإعادة التفاوض. وقال مصدر في الإدارة لقناة i24NEWS: "يمكن مناقشة الخلافات الفنية وطلبات الإيضاح، لكن رفض جوهر النقاط العشرين سيُعتبر رفضًا للخطة بأكملها."