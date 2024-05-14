إسرائيل تحيي بخفوت ذكرى الاستقلال الـ 76 وسط التصعيد في غزة والشمال وضائقة المخطوفين تنغص الاحتفالات

في غياب لافت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفي أجواء يطغى عليها الفرح الممزوج بالحزن افتتحت مراسم إحياء عيد الاستقلال الـ76 صباح اليوم الثلاثاء بإقامة مراسم حفل متميزي رئيس الدولة السنوي في بيت الرئيس بالقدس.

وتم منح 120 جنديًا وجندية وضابطًا أوسمة التميز. وعلى عكس ما جرى عقب حرب الغفران حيث تم إلغاء الحفل التقليدي عام 1974، فقد تقرر إقامته هذا العام بتغييرات فرضتها قيود الحرب حيث غاب عن هذا اللقاء، منتدى القيادة العامة، بقرار من رئيس الأركان هرتسي هليفي، وفق النشر في هيئة البث الرسمية.

Photo by Yonatan Sindel/Flash90

وعن طبيعة المراسم هذه السنة التي شهدت اندلاع حرب في غزة كبدت الجانب الإسرائيلي أثمانا باهظة ومؤلمة، قال هرتسوغ: "إن الحفل يقام بالفعل بشكل خاص وملاءم، بما يفسح مكانا للألم الذي نشعر به، لكنه يقام بقوة وفخر وكثير من الأمل بأننا سنعود في العام المقبل إلى الفرح الكامل والتام. نحن فخورون باستقلالنا، بالمعجزة التي هي دولة إسرائيل، ولكن قلوبنا مليئة بالحزن والألم. لا أعظم من وصية فداء الأسرى".

Yonatan Sindel/Flash90

وتابع الرئيس: "إن مجرد وجود هذا الحفل هو إعلان منا جميعا: لن نسمح للعدو بأن يهزمنا". "علينا أن نستمر في عزف اللحن التاريخي المؤثر والملزم لشعبنا وبلدنا الحبيب - دولة إسرائيل. اللحن الذي ينسج من جيل إلى جيل، اللحن الذي هو وصية أبدية: شعب إسرائيل حي."

والتفت الرئيس إلى المكرمين وقال لهم: أنتم 120 برجاً من نور، 120 عزاء، 120 أملاً، بطولاتكم وتميزكم وإصراركم وعطفكم وحبكم للإنسان والشعب والوطن - مصدر قوتنا وإلهامنا. أنتم ترفعون معنويات الشعب، والأمة كلها تحييكم، هكذا يبدو النهوض".