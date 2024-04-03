إيران تهدّد: "قريبًا سنرى المزيد من الهجمات القاتلة ضد إسرائيل"

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء إننا "سنرى قريبًا المزيد من الهجمات القاتلة ضد إسرائيل، وستؤدي جبهة المقاومة واجبها".

يأتي ذلك ردا على غارة جوية تم نسبها لإسرائيل استهدفت وفق تقارير عربية السفارة الإيرانية في دمشق يوم الإثنين أوقعت كادرا إيرانيا على رأسهم محمد رضا زاهدي المعروف أيضا بـ حسن مهدوي قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان.

وتولى زاهدي في السابق قيادة القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني وفرقة الإمام الحسين. كما قُتل في نفس الغارة محمد رحيمي، نائب زاهدي.

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وأفاد موقع "أكسيوس" الإلكتروني يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها "لم تشارك في الهجوم" ولم تكن على علم مسبقاً بنية الجيش الإسرائيلي تنفيذه. كما ردت وزارة الخارجية المصرية على الهجوم وأدانته: "إننا ندين الأضرار التي لحقت بموظفي القنصلية الإيرانية في دمشق. ونرفض جميع الهجمات على المنشآت الدبلوماسية. ونقف متضامنين مع شقيقتنا سوريا فيما يتعلق بسيادتها وسلامة أراضيها وشعبها."

وفي إسرائيل، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، حيث يتبع الجيش الإسرائيلي عادة سياسة الغموض فيما يتعلق بالضربات المنسوبة إليه في سوريا. ومع ذلك، ألمح وزير الأمن يوآف غالانت إلى ذلك في اجتماع مجلس الوزراء الأمني الذي عقد يوم الثلاثاء، قائلاً: "نحن في حرب متعددة الجبهات، نهاجم وندافع. نرى هذا كل يوم، بما في ذلك مؤخرًا، وننشط في كل مكان كل يوم لمنع تعاظم قوة أعدائنا، ولكي نوضح لكل من يعمل ضدنا في جميع أنحاء الشرق الأوسط أن ثمن العمل ضد إسرائيل سيكون باهظا".

ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أن القيادة الإيرانية في حالة من الخلاف حول مدى خطورة الرد على اغتيال محمد رضا زاهدي. وأشار التقرير إلى أن إيران يمكن أن تطلق صواريخ باليستية بعيدة المدى مباشرة على إسرائيل من أراضيها، لكن أولئك الذين يؤيدون هذا الرد هم "المتطرفون" داخل النظام الإيراني.

IRGC via AP

ومع ذلك، يقول محللون أمنيون إنه من غير المرجح أن تهاجم إيران إسرائيل بشكل مباشر، ومن المرجح أن تقوم بالرد عبر وكلائها في المنطقة. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول إيراني كبير قوله إن بلاده غير مهتمة بتصعيد الصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. وبحسب التقرير الذي نشر الأربعاء أيضا، أضاف المسؤول الكبير أن "الهجوم في دمشق يظهر أن إسرائيل هي المعنية في دفع إيران إلى الصراع". كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار قولهم إن "الإيرانيين سيحاولون مهاجمة أهداف إسرائيلية في أوروبا وأميركا الجنوبية وأماكن أخرى".