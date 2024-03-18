الجيش الإسرائيلي: القوات تعمل في مستشفى الشفاء في غزة بعد معلومات استخباراتية عن نشاط لحماس

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لم يُطلب من المرضى والطواقم الطبية إخلاء المستشفى، لكن الجيش أنشأ ممرات للمدنيين لمغادرة المنطقة.

i24NEWS
دقيقة 1
IDF forces at operation in Gaza hospital Al-Shifa
IDF forces at operation in Gaza hospital Al-ShifaIDF spokesman

قال الجيش الإسرائيلي إن القوات تعمل خلال الليل في مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة وسط معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسؤولين كبار في حماس في المنطقة ويستخدمون المستشفى للتخطيط وتنفيذ نشاط مسلح.

Video poster

وفي بيان صدر خلال الليل، قال الجيش إن القوات في المستشفى “تم إطلاعها مسبقًا على أهمية منع الأذى للمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية” وأن المتحدثين باللغة العربية كانوا مع قوات الأمن لتسهيل التواصل مع المرضى و طاقم عمل.

وبحسب الإعلان، كان أطباء الجيش الإسرائيلي متواجدين أيضًا.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لم يُطلب من المرضى والطواقم الطبية إخلاء المستشفى، لكن الجيش أنشأ ممرات للمدنيين لمغادرة المنطقة.

وبحسب الجيش، بعد انتهاء العملية في المستشفى، “سيواصل الجيش الإسرائيلي الجهود الإنسانية وسيوفر الغذاء والماء والإمدادات الإضافية للمرضى والمدنيين في المجمع”.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق