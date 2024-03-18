الجيش الإسرائيلي: القوات تعمل في مستشفى الشفاء في غزة بعد معلومات استخباراتية عن نشاط لحماس

قال الجيش الإسرائيلي إن القوات تعمل خلال الليل في مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة وسط معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسؤولين كبار في حماس في المنطقة ويستخدمون المستشفى للتخطيط وتنفيذ نشاط مسلح.

وفي بيان صدر خلال الليل، قال الجيش إن القوات في المستشفى “تم إطلاعها مسبقًا على أهمية منع الأذى للمدنيين والمرضى والفرق الطبية والمعدات الطبية” وأن المتحدثين باللغة العربية كانوا مع قوات الأمن لتسهيل التواصل مع المرضى و طاقم عمل.

وبحسب الإعلان، كان أطباء الجيش الإسرائيلي متواجدين أيضًا.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لم يُطلب من المرضى والطواقم الطبية إخلاء المستشفى، لكن الجيش أنشأ ممرات للمدنيين لمغادرة المنطقة.

وبحسب الجيش، بعد انتهاء العملية في المستشفى، “سيواصل الجيش الإسرائيلي الجهود الإنسانية وسيوفر الغذاء والماء والإمدادات الإضافية للمرضى والمدنيين في المجمع”.