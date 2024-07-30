حزب الله يستعد للرد الإسرائيلي ويهدد: "سنصل إلى المنشآت العسكرية في حيفا"

أأفادت شبكة الجزيرة اليوم (الثلاثاء) أن مصدرا رفيعا في قيادة حزب الله زعم أن التنظيم يستعد لهجوم إسرائيلي كبير ردا على الهجوم الصاروخي في مجدل شمس والذي تتهم إسرائيل التنظيم بالتورط فيه، وحتى أن المصدر بأنه بعد الرد المتوقع، سيتم تنفيذ هجوم مضاد شديد ضد منشآت عسكرية شمال إسرائيل.

وقال مصدر رفيع في التنظيم : "حزب الله سيرد بالتأكيد على أي هجوم إسرائيلي ونحن قادرون على مهاجمة المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورمات ديفيد". ,وشدد "سيكون الغزو البري الإسرائيلي للبنان حافزًا لوضع أقدامنا الأولى في الجليل'".

وبحسب التقرير فإن حزب الله يأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد، وأكد أنه على أتم الاستعداد للرد. وأضاف المصدر نفسه أن "المفهوم الذي حددته إسرائيل بشأن الضربة الشديدة والمحدودة لا يهمنا لأنه سيكون هجوما مهما كان نطاقه".

AP Photo/Bilal Hussein

وأوضح المصدر أيضاً أن حزب الله أبلغ الأطراف المشاركة في المفاوضات مع الوسيط الأميركي عاموس هوشستين بنقل رسالة إلى إسرائيل حتى تتجنب إستهداف المدنيين، كما ذكر المصدر الرفيع أن الأطراف المشاركة في المفاوضات اقترحت أيضاً على حزب الله عدم الرد بذلك على الهجوم المرتقب حتى لا يتسبب في اشتعال المنطقة. ومع ذلك، حتى الآن ، تم رفض عرضهم.