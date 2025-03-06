مصدر مقرب من حماس : "المنظمة تحاول إنشاء قناة اتصال مع الأمريكيين حول مستقبل غزة"

أكد ديبلوماسي عربي ومسؤول آخر مقرب من قيادة حماس خلال حديثهم مع مراسل الشؤون العربية في القناة العبرية باروخ ياديد أن :"تصريحات موسى أبو مرزوق قبل عدة أسابيع بشأن ضرورة إقامة حوار مع الولايات المتحدة والتقرير عن مباحثات بين الأمريكيين وحماس في الدوحة حول المختطفين، مرتبطين ببعضهم البعض".

ويقدر هؤلاء أن "حماس تحاول إنشاء، وربما نجحت، قنوات اتصال مع الأميركيين أيضاً فيما يتعلق بمسألة اليوم التالي للحرب في غزة". وبرأيهم فإن الأمور تنسجم بشكل جيد مع الضغوط العربية، وخاصة الخليجية، على حركة حماس لترك من قطاع غزة

وفي الوقت نفسه، "أعرب المسؤولون المعتدلون في حماس، مثل أبو مرزوق، عن موافقتهم على مناقشة قضية أسلحة حماس في غزة".

وعلى صعيد متصل ، أفاد تقرير إماراتي بأن مسؤولين أمريكيين أجروا ثلاث جولات من المحادثات مع قادة حماس في قطر في شهر كانون ثاني/يناير وكان جوهر القضية التي نوقشت هي الإفراج عن المختطفين الأمريكيين، مبعوث ترامب لشؤون المختطفين أكد إجراء اجتماع. المباحثات التي أجريت بمبادرة الولايات المتحدة في الدوحة وكانت إيجابية ، وأبدت حماس درجة كبيرة من المرونة".