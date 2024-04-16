التغطية مستمرة | الجيش الإسرائيلي يدمر عشرات البنى التحتية الحربية في وسط غزة وتقارير عن غارة جوية على رفح
صرح نتنياهو في رسالة لحلفائه أنه غير معني بكسر التحالف الدولي الذي نشأ ليلة الهجوم على إسرائيل و"لسنا معنيين بجر المنطقة إلى حرب"
تصطف الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل في رجاء عدم الرد والتصعيد عقب الهجوم الصاروخي غير المسبوق على إسرائيل في مقابل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تدفيع إيران ثمن اعتدائها لكنه في الوقت نفسه صرح في رسالة لحلفائه أنه غير معني بكسر التحالف الدولي الذي نشأ ليلة الهجوم على إسرائيل و"لسنا معنيين بجر المنطقة إلى حرب".
أمس الإثنين، صرح رئيس الأركان بأن الاعتداء على قاعدة نيفاتيم سيقابل بالرد. في الأثناء، تؤكد إيران عدم رغبتها بالتصعيد لكنها تلوح باستخدام سلاح لأول مرة.
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وزير الخارجية الإسرائيلي: "يجب إيقاف إيران الآن – قبل فوات الأوان"
نشر وزير الخارجية الإسرائيلي على منصة إكس بيانا أوضح فيه أنه "إلى جانب الرد العسكري على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، أقود هجومًا دبلوماسيًا ضد إيران".
ووفقا لكاتس فقد أرسل صباح اليوم الثلاثاء رسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة حول العالم "للمطالبة بفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، كوسيلة لكبح إيران وإضعافها".
https://twitter.com/i/web/status/1780128742712484209
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اختتم الوزير منشوره بالقول: "يجب إيقاف إيران الآن – قبل فوات الأوان.
رئيسي: سنرد بشكل واسع ومؤلم على أدنى ضرر يلحق بالمصالح الإيرانية
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر: "سنرد بشكل واسع ومؤلم على أدنى عمل يضر بالمصالح الإيرانية، وضد كل من يرتكبه". وأضاف رئيسي أن "الدعم الذي تقدمه بعض الدول الغربية لإسرائيل يوفر أرضية للتوتر في المنطقة".
الجيش الإسرائيلي يدمر عشرات البنى التحتية الحربية في وسط غزة وتقارير عن غارة جوية على رفح
https://twitter.com/i/web/status/1780118547131195430
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وفي المقابل، أفادت تقارير فلسطينية صباح الثلاثاء بسقوط قتيل و9 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف مسجد شهداء الفاخورة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة إضافة إلى قصف مكثف على مخيم جباليا نفسه وغارات عنيفة على منطقة خربة العدس في رفح. كما ضرب قصف مدفعي إسرائيلي مخيم البريج وسط قطاع غزة.
الجيش الأردني يؤكد: لن نسمح باستخدام مجالنا الجوي من قبل أي طرف
صرّح الناطق الرسمي باسم الجيش الأردني، الثلاثاء، بأن سلاح الجوي الملكي الأردني زاد من طلعاته الجوية منعًا لأي اختراق جوي ودفاعًا عن سماء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن هذا الإجراء يأتي تأكيدا على موقف الأردن الثابت بعدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني من قبل أي طرف ولأي غاية كانت، نظراً لما تشكله من تعدٍ على السيادة الأردنية، وما قد يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه.
وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين في زيارة دبلوماسية الى دبي
وصل وزير الطاقة والبنية التحتية وعضو مجلس الوزراء إيلي كوهين إلى دبي صباح اليوم في زيارة دبلوماسية، لحضور الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ومن المنتظر أن يلتقي الوزير بكبار المسؤولين في الإمارات ووزراء من دول أخرى بهدف تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والبنية التحتية. كوهين: "لقد أثبتت أحداث الأسابيع الأخيرة مدى أهمية التعاون بين إسرائيل وجيرانها في الشرق الأوسط. وأعتزم العمل على تعميق العلاقات، لصالح الاستقرار والازدهار في المنطقة".
إسرائيل تعلن عن معبر اللنبي بين إسرائيل والأردن منطقة عسكرية مغلقة بعد منع عائلات المختطفين عبور شاحنات المساعدات
تقرير: الولايات المتحدة تتوقع "ردا إسرائيليا محدودا" ربما أيضا خارج إيران
قالت شبكة إن بي سي في تقرير نقلا عن أربعة مسؤولين أمريكيين إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني سيكون "محدودا" في نطاقه، ومن المرجح أن يركز على الهجمات ضد القوات العسكرية الإيرانية ووكلائها خارج البلاد. ويستند التقييم إلى محادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، سبقت الهجوم الإيراني مساء السبت وأضاف هؤلاء أن الخيارات الإسرائيلية لربما تكون قد تغيرت منذ ذلك الحين.
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نخشى من احتمال مهاجمة إسرائيل للمنشآت النووية في إيران
قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إنه يخشى أن تهاجم إسرائيل المنشآت النووية في إيران. وقال غروسي للصحفيين في نيويورك: "نحن قلقون دائما بشأن هذا الاحتمال"، ودعا إلى "ضبط النفس الشديد". ووفقا له، فقد أغلقت طهران منشآتها النووية يوم الأحد بسبب "اعتبارات أمنية".
السعودية تطلب من الصين أداء دورها في إعادة الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مساره الطبيعي
تحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي، وأخبره أن الرياض "تتوقع بشدة" أن تلعب بكين "دورا نشطا ومهما في إعادة الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى مساره الطبيعي"، على ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا". وبحسب التقرير، أبلغ وانغ زميله أن "الصين تقدر تأكيد السعودية على حل مسألة الهجوم على السفارة الإيرانية في سوريا عبر الوسائل الدبلوماسية"، وأوضح أن "بكين مستعدة للعمل مع الرياض لمنع المزيد من التصعيد".
إسرائيل تطمئن الدول العربية: ردنا على إيران لن يعرضكم للخطر
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رئيس مجلس النواب الأميركي يعمل على طرح مشروع قانون بشأن حزمة مساعدات عسكرية لإسرائيل
أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، أنه يعتزم هذا الأسبوع تقديم حزمة إنفاق الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تشمل المساعدات العسكرية لإسرائيل. ومع ذلك، وفي محاولة لاسترضاء الجناح المحافظ في حزبه، الذي يعارض نقل الحزمة في سياق واحد مع مساعدات إضافية لأوكرانيا، أضاف جونسون أنه سيظل يحاول تمريرها في مشاريع قوانين منفصلة - ثم ينظر في نقلها كلها إلى مجلس الشيوخ. وكرر البيت الأبيض اليوم فقط أنه يعارض تفكيك الحزمة.