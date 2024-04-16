تصطف الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل في رجاء عدم الرد والتصعيد عقب الهجوم الصاروخي غير المسبوق على إسرائيل في مقابل إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تدفيع إيران ثمن اعتدائها لكنه في الوقت نفسه صرح في رسالة لحلفائه أنه غير معني بكسر التحالف الدولي الذي نشأ ليلة الهجوم على إسرائيل و"لسنا معنيين بجر المنطقة إلى حرب".

أمس الإثنين، صرح رئيس الأركان بأن الاعتداء على قاعدة نيفاتيم سيقابل بالرد. في الأثناء، تؤكد إيران عدم رغبتها بالتصعيد لكنها تلوح باستخدام سلاح لأول مرة.

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