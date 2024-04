وزير الخارجية الإسرائيلي: "يجب إيقاف إيران الآن – قبل فوات الأوان"

نشر وزير الخارجية الإسرائيلي على منصة إكس بيانا أوضح فيه أنه "إلى جانب الرد العسكري على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، أقود هجومًا دبلوماسيًا ضد إيران".

ووفقا لكاتس فقد أرسل صباح اليوم الثلاثاء رسائل إلى 32 دولة وتحدث مع العشرات من وزراء الخارجية والشخصيات البارزة حول العالم "للمطالبة بفرض عقوبات على مشروع الصواريخ الإيراني وإعلان الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية، كوسيلة لكبح إيران وإضعافها".

