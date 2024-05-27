الولايات المتحدة: "نحث الجيش الإسرائيلي على تقييم ما حدث في رفح. الصور مفجعة"

عقب البيت الأبيض للمرة الأولى على الهجوم الكارثي الذي وقع في رفح الليلة الماضية عقب استهداف الجيش الإسرائيلي وفق الرواية الرسمية الإسرائيلية ناشطين لحماس مسؤولين عن تمويل النشاطات في الضفة الغربية ضد المدنيين الإسرائيليين، بتوجيه استخباراتي. وقال البيت الأبيض: "إن الصور المفجعة التي خلفها الهجوم، الذي قتل فيه العشرات من الفلسطينيين الأبرياء، تفطر القلب".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لإسرائيل الحق في ملاحقة حماس، ونحن نفهم أن هذا الهجوم أدى إلى مقتل اثنين من كبار إرهابيي حماس المسؤولين عن هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين". ومع ذلك، أوضح: "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين. نحن ندفع بقوة الجيش الإسرائيلي وشركاءنا على الأرض لتقييم ما حدث، ونفهم أن الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصف بدروه الغارة التي طالت النازحين في رفح بأنها "حادث مأساوي"، مؤكدا أن حكومته "تحقق فيه". وقال نتنياهو أمام الكنيست، الإثنين: "في رفح، قمنا بإجلاء مليون شخص لا علاقة لهم بما يجري، ورغم كل ما بذلناه وقع حادث مأساوي".

Yonatan Sindel/Flash90

من جانبه دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم إلى "ضم جريمة رفح للمحاكم الدولية حتى يتعزز لدى هيئاتها ملف الأدلة ضد إسرائيل". وقال أبو الغيط في منشور على منصة "إكس": "للاسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للاونروا في منطقة رفح مساء أمس".

كما بحث أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية غير العادية، مع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "التطورات الخطيرة في غزة" في اجتماعهم في بروكسل. وشدد الوزراء على "أهمية تهيئة ظروف سياسية جادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية"، وفق النشر في روسيا اليوم.

و دان الأزهر الشريف ما أطلق عليه "محرقة الخيام" في رفح وقال في بيان: "يطالب الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ ‏القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني ‏وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على رفح، وفتح ‏معبر ‏رفح".