مصادر مطلعة على المحادثات: نتنياهو أعطى الضوء الأخضر للصفقة

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أعطى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح اليوم (الخميس) الضوء الأخضر للخطة التي وضعها القطريون، والتي تختلف قليلاً عن خطة ويتكوف الأصلية. وفي إسرائيل، ثمة تفاؤل بأن حماس ستوافق عليها بالفعل، ومن المرجح أن يصدر ردّ حماس خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة.

التغيير هذه المرة هو أن إسرائيل تُبدي استعدادًا للتفاوض على إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، والذي سيكون جزءًا من الاتفاق. ورغم أن إسرائيل لم تُلزم نفسها بأي شيء، فقد أبلغت الأمريكيين أنها ستواصل الحديث عن إنهاء الحرب في ظل ظروف معينة. وقد تكون هناك أيضًا مرونة بشأن نطاق الانسحاب.

هكذا سيحدث الأمر:

النقاط الرئيسية للمخطط الجديد

اليوم الأول: إطلاق سراح ثمانية مختطفين أحياء

اليوم السابع: تسليم جثامين خمسة قتلى

اليوم 30: تسليم خمسة جثامين إضافية

اليوم 50: الإفراج عن اثنين من المخطوفين وهم على قيد الحياة

اليوم الـ60: تسليم جثامين ثمانية مختطفين آخرين

مساعدات إنسانية: ستبدأ المساعدات فور موافقة حماس على الاقتراح. وذلك وفقاً للاتفاق في 9 يناير/كانون ثاني، بكميات كافية وبمشاركة الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

الانسحاب الإسرائيلي: في اليوم الأول، بعد تسليم ثمانية أسرى أحياء، سيبدأ الانسحاب من شمال غزة وفق خرائط متفق عليها. في اليوم السابع، بعد تسليم خمسة جثامين، سيبدأ الانسحاب من جنوب القطاع وفق خرائط متفق عليها. ستعمل فرق تقنية على تحديد حدود الانسحاب خلال مفاوضات سريعة بعد الموافقة على مقترح الإطار.

في المرحلة الخامسة، تُعقد مفاوضات حول وقف إطلاق نار دائم، حيث تبدأ المفاوضات في اليوم الأول من الاتفاق حول الترتيبات اللازمة لتحقيق وقف إطلاق نار دائم. وفي اليوم التالي، تبدأ الترتيبات على أربعة محاور:

1. مبادئ تبادل المختطفين المتبقين

2. إعلان وقف إطلاق نار دائم

3. ترتيبات أمنية طويلة الأمد في غزة

4. التزامات الضمان الدولي