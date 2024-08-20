هغاري :"نعمل على مدار الساعة ولكن لن نتمكن من إعادة جميع المختطفين في عمليات الإنقاذ"

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري بيانا مساء اليوم (الثلاثاء) بشأن استعادة جثث أبراهام موندر، ويورام ميتسجر، ونداف بوبلويل، وأليكس دانزيج، ويجاف بوخستاب، وحاييم بيري من قطاع غزة في عملية عسكرية الليلة الماضية. .

وقال هغاري: "يجري التحقيق في ملابسات وفاة المختطفين الستة، وفي النهاية سنقدم النتائج للجمهور". ووصف العملية التي تم إنقاذهم فيها قائلاً: "داهم الجيش الإسرائيلي نفقًا تحت الأرض في خان يونس حيث عثر على الجثامين وأخرجها. والآن تحتجز حماس 109 مختطفا. ولن نتخلى عن أحد، ومن واجبنا الأخلاقي إعادتهم". وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أننا نعمل ليلا ونهارا، على إعادة المختطفين، لكننا لا نستطيع إعادة جميعهم بعمليات إنقاذ، لذلك نعمل على عدة مستويات." .

Courtesy of the family

إلى ذلك، أكد العميد هغاري أن "نشاط القوات الميدانية ما زال مستمراً بعمليات المسح في المنطقة"، مشيراً إلى الحادثة التي قُتل فيها الضابط شاحر بن نون بنيران سلاح الجو الإسرائيلي قبل يومين : "نحقق في الحادثة الخطيرة التي سقط فيها الملازم أول شحار بن نون في حادثة انحرف فيها السلاح عن مساره".