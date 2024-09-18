الإعلان عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين جراء القتال جنوب القطاع بينهم أول مجندة إسرائيلية تقتل في غزة

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بنشر أسماء ثلاثة مقاتلين إسرائيليين من كتيبة "شاكيد" التابع للواء جفعاتي ومسعفة ، حيث قتلوا جراء تفجير مبنى في جنوب قطاع غزة.

IDF Spokesperson

والقتلى هم :دانييل ميمون طواف (23 عاما)، نائب قائد سرية في كتيبة شاكيد، الرائد أول عاميت باخري (21 عاما) مقاتل في كتيبة شاكيد، والرائد أول دوتان شمعون (21 عاما) مقاتل في كتيبة شاكيد ، والرائد أول أجام نعيم (20 عاما) وهي مسعفة وتعتبر المجندة الإسرائيلية الأولى التي تقتل جراء القتال في قطاع غزة.

في الحادث الخطير الذي قتل فيه الأربعة، أصيب خمسة مقاتلين آخرين من نفس الكتيبة بطرق مختلفة: أصيب ضابط مقاتل ومقاتلان آخران بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتلان بجروح متوسطة. بالإضافة إلى ذلك، وفي حادث آخر، أصيب ضابط مقاتل في دورية جفعاتي بجروح خطيرة خلال معركة جرت في جنوب قطاع غزة. وتم إجلاء المقاتلين الجرحى لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، كما تم تبليغ عائلاتهم.

وفي تفاصيل الحادث، دخلت قوة من كتيبة شاكيد الى حي تل السلطان لتمشيط مبنى وفحص إذا تواجد به مسلحين وأسلحة، وفجأة يحدث الانفجار. ويحقق الجيش الإسرائيلي إن كان الحديث يدور عن منزل مفخخ، أو منطقة متفجرات انفجرت بعد دخول المقاتلين.