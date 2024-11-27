هوكشتين بعد بدء وقف إطلاق النار:"من المهم أن يكون دائم"

دخل وقف إطلاق النار مع حزب الله حيز التنفيذ الليلة (الأربعاء) عند الساعة الرابعة فجرا. ووفقا للاتفاقات، سينسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال الستين يوما المقبلة، وقال المبعوث الخاص للولايات المتحدة للشرق الأوسط سيستمر حتى بعد هذين الشهرين وقال في محادثة مع الجزيرة: "أعتقد أن وقف إطلاق النار ليس لمدة 60 يوما فقط، بل دائم، وتتوقف فيها كل الأنشطة العدائية".

منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم يكن هناك أية صواريخ باتجاه إسرائيل، ولكن تم تسجيل حادثة واحدة عندما توغلت مركبات مشبوهة في منطقة محظورة داخل الأراضي اللبنانية، بعد حوالي 5 ساعات من وقف إطلاق النار. وقد أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار عليهما، كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه حتى الآن، فإن القوات الجوية مستعدة للعمل في جميع الأراضي اللبنانية، وأن سلاح الجو في حالة تأهب قصوى.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية ، ليلاً، أن السكان الذين تم إجلاؤهم بدأوا بالتوجه نحو منازلهم. لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حذر السكان باللغة العربية من أنهم لا يستطيعون العودة بعد إلى القرى التي تم إخلاؤها في جنوب لبنان. وفي التوثيقات الصادرة من الضاحية، بعد دخول التسوية حيز التنفيذ، سُمعت هتافات: "لبيك نصر الله".

27A

كما طالب الجيش اللبناني السكان بعدم العودة إلى منازلهم بعد. وأضاف البيان أن "المواطنين مدعوون إلى التحلي بالصبر في العودة إلى قرى خط المواجهة التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي وانتظار انسحابهم وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار". وأضاف: "ندعو المواطنين العائدين إلى المناطق إلى توخي الحذر من الأسلحة غير المنفجرة أو الأجسام المشبوهة التي خلفها العدو الإسرائيلي".

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، عن تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف أن "مدة وقف إطلاق النار تعتمد على ما سيحدث في لبنان. ومن خلال التفاهم الكامل مع الولايات المتحدة، نحافظ على حرية العمل العسكري الكاملة". "إذا انتهك حزب الله الاتفاق وحاول تسليح نفسه - فسنهاجم. وإذا حاول تجديد البنية التحتية بالقرب من الحدود - فسنهاجم. إذا أطلق صاروخا، إذا حفر نفقا، إذا أحضر شاحنة محملة الصواريخ – سنهاجم”.

27A

وفقًا لكلمات نتنياهو، ستتمكن قوات الأمن من العودة للعمل في لبنان حتى بعد 60 يومًا من وقف إطلاق النار، إذا كان مطلوبًا. "إذا كسر حزب الله وقف إطلاق النار، ليس فقط إذا أطلق النار علينا، سيكسر الاتفاق حتى عندما يحاول أن يسلح نفسه ليطلق النار علينا في المستقبل، سنرد بقوة على أي انتهاك يقوم به"، قال رئيس الحكومة.