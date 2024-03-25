بريطانيا اقترحت خطة لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس وخروج يحيى السنوار

وقال المسؤول البريطاني إن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ناقش المقترح مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

i24NEWS
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يحيى السنوار
يحيى السنوارAP Photo/Adel Hana, File

أفادت صحيفة فايننشال تايمز نقلا عن مسؤول بريطاني كبير قوله إن لندن اقترحت خطة من 5 نقاط، لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى أن المقترح ينص على "وضع أفق سياسي واضح لإقامة دولة فلسطينية"، كما تضمن المقترح البريطاني "مغادرة كبار قادة حماس غزة بمن فيهم يحيى السنوار".

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وقال المسؤول البريطاني إن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، ناقش المقترح مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

دعا وزير الخارجية البريطاني إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة وإقامة دولة فلسطينية، عبر تقديمه اقتراحا لخطة من خمس نقاط لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويعتبر هذا الاقتراح واحد من عدة مبادرات تناقشها الدول الغربية والعربية مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل لإنهاء هجومها على غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص حتى الآن.

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