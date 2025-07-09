محلل مصري: بإمكان حماس أن تتحول إلى فريق كرة قدم اذا بقيت عند موقفها من إبادة إسرائيل

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على خلفية المباحثات للتوصل الى وقف إطلاق نار والتساؤلات حول دور حماس في اليوم التالي بعد الحرب في غزة، قال المختص بالشؤون الدولية إيهاب عباس قال :"بإمكان حماس أن تتحول لفريق كرة قدم إذا بقيت عند موقفها من إبادة إسرائيل". يمكن مشاهدة تصريحه كاملا في الفيديو

جاء تصريح عباس خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي وقال :"والله من الأفضل لحماس أن تتحول الى فريق كرة قدم، لأنه فكرة أن تضل حماس في المشهد السياسي والعسكري والمدني في قطاع غزة غير ممكن، حماس لم تجر الى قطاع غزة سوى الدمار، حماس دمرت القطاع، كيف لها أن تضل موجودة بين الفلسطينيين الذين يريدون أن تتحسن ظروفهم، الوضع السياسي والعسكري بات محسوما لإسرائيل"

رابط الحلقة كاملة: