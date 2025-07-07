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اليوم 640 من الحرب: أفاد تقرير سعودي اليوم (الاثنين) بوجود "أجواء إيجابية في مفاوضات الدوحة، لكن دون تحقيق أي تقدم". الليلة الماضية، هاجمت إسرائيل عدة أهداف في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف. رداً على ذلك، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين باتجاه إسرائيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن محاولات لاعتراض عمليات الإطلاق. وللمرة الثانية خلال أسبوع: اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا.