إسبانيا تعمل على فرض حظر أسلحة على إسرائيل

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أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبرز اليوم (الاثنين) أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي تعليق تعاونه الرائد مع إسرائيل وفرض حظر على توريد الأسلحة إليها، قائلاً إن أوروبا "يجب أن تتحلى بالشجاعة. لقد انتهى وقت الأقوال والتصريحات. لقد كان لدينا ما يكفي من الوقت".

ما سأطلبه هو تحرك ملموس من الاتحاد الأوروبي... لضمان إعطاء الأولوية للدبلوماسية، لا للحرب. أو لضمان معالجة كل ما يتعلق بالقضية النووية الإيرانية من خلال المفاوضات، واتخاذ إجراءات في حالة إسرائيل لوقف هذه الحرب. كل شيء مترابط. غزة، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، إيران - كل شيء في الشرق الأوسط مترابط،" قال ألفاريز.

تغطي اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل أشكالًا مختلفة من التعاون بين الجانبين، بما في ذلك الحوار السياسي، وحرية حركة البضائع، والتعاون العلمي.

كما هو معلوم، هذه ليست المرة الأولى منذ 7 أكتوبر التي تتخذ فيها إسبانيا خطوات ضد إسرائيل. ففي مطلع يونيو/حزيران، أفادت الأنباء أن وزارة الدفاع الإسبانية ألغت ترخيص شركة "رافائيل" الإسرائيلية. في غضون ذلك، ألغت إسبانيا صفقة شراء ما يقارب 1700 صاروخ مضاد للدبابات، في صفقة كان من المفترض أن تبلغ قيمتها 287.5 مليون يورو.

وفي وقت سابق، أعلنت بلدية برشلونة قطع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل وتعليق اتفاقية الصداقة مع تل أبيب، في ضوء "المعاناة والموت في غزة على مدار العام والنصف الماضيين اللذين يجعلان أي علاقة غير مستدامة".