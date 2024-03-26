الوفد الإسرائيلي يغادر قطر بعد تعثر المفاوضات ونتنياهو: " شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن"

أمر رئيس الموساد دافيد (دادي) برنياع الثلاثاء، الفريق الأمني المفاوض بمغادرة قطر والعودة إلى إسرائيل، بعد أن ردت حماس برفض اقتراح التسوية الأمريكي. وقال مصدر سياسي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "وضع بوضوح الخطوط الحمراء التي من المستحيل تخطيها للمضي قدما في المفاوضات - لذلك تقرر عودة الفريق إلى إسرائيل".

وعقب نتنياهو على التطور الأخير بالقول إن "موقف حماس يثبت بوضوح أن حماس غير مهتمة بمواصلة المفاوضات للتوصل إلى صفقة، وهو شهادة مؤسفة على الضرر الذي أحدثه قرار مجلس الأمن".

وتابع: "رفضت حماس مرة أخرى أي اقتراح تسوية أمريكي وكررت مطالبها المتطرفة: وقف فوري للحرب، والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، والبقاء في السلطة حتى تتمكن من تكرار مذبحة 7 أكتوبر مرة بعد مرة كما وعدت أن تفعل".

الكلام لنتنياهو: "رفضت حماس أي اقتراح تسوية أميركي، ورحبت في المقابل بقرار مجلس الأمن. إسرائيل لن تخضع لمطالب حماس الخيالية، وستواصل العمل على تحقيق جميع أهداف الحرب: إطلاق سراح جميع المختطفين، وتدمير القدرات العسكرية والسلطوية لحماس، وضمان أن غزة لن تشكل بعد اليوم خطرا على إسرائيل".