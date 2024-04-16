الجيش الإسرائيلي ينشر توثيقا من غرفة التحكم للساعات الحاسمة لعملية اعتراض الهجوم الايراني

نشر الجيش الإسرائيلي اليوم توثيقا من غرفة التحكم في الحفرة داخل مقر وزارة الأمن بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل خلال ليلة الهجوم الذي شنته ايران ضد إسرائيل السبت.

ووفقا للبيان الصادر والذي ارفق بشريط فيديو عن الساعات الحاسمة للضربة بأن "قادة وحدة وغرفة التحكم عملوا بكامل طاقتهم وأرسلوا عشرات المقاتلات لمهمات الاعتراض الصعبة، تحكموا بعشرات الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "حيتس" التي أطلقت، نشروا تحذيرات على الجبهة الداخلية، وتحكموا بصورة السماء للدفاع الأقصى عن أجواء دولة إسرائيل".

وتابع البيان :"بعد وقت قصير من الاكتشافات الأولية، بدأت الوحدة والخلية في بناء صورة للمعركة في السماء، وسوية وفروا ردا على كل هدف معاد تم رصده".