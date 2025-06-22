الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة ثلاثة جثامين لمختطفين إسرائيليين من غزة

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أُعلن اليوم (الأحد) عن إستعادة جثامين المختطفين يوناتان سمارنو، وعوفرا كيدار، والرقيب شاي ليفينسون إلى إسرائيل في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وهو ما تأكيده في بيان صادر عن الشاباك لاحقا.

أعلن كوبي، والد يوناتان سمارنو، عن استعادة جثمان ابنه في منشور على إنستغرام، شكر فيه قوات الأمن الإسرائيلية، وأضاف: "كان أمس عيد ميلاد يوناتان العبري. في عيد ميلاده الثالث والعشرين، يوم ولادته، أُستعيد يوناتان في عملية بطولية نفذها جنود الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) الأبطال".

جوناثان سمارنو 21 عامًا، من تل أبيب، اختُطف من حفل نوفا في رعيم وقُتل. أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلته بوفاته في اليوم السابع والخمسين من الحرب. خلال هجوم شنّه مسلحو حماس على مكان الحفل، حاول سمارنو وصديقاه الفرار بسيارة، وبتوجيه من شرطي، فروا إلى كيبوتس بئيري. عند مدخل الكيبوتس، أطلق مسلحو حماس النار على الثلاثة، مما أسفر عن مقتل اثنين من أصدقاء يوناتان واختطف يوناتان، الذي كان مصابًا بجروح خطيرة وفاقدًا للوعي.

عوفرا كيدار، 70 عامًا، من كيبوتس بئيري. أُعلن عن عوفرا في البداية كمفقودة وبعدها كمختطفة. في الأول من ديسمبر/كانون ثاني، أُبلغت عائلتها بقتلها في السابع من أكتوبر وأن جثتها محتجزة لدى حماس. تمكنت كيدار من التحدث إلى ابنها إيلاد قبل اختطافها. خرجت في نزهة كعادتها كل صباح، فأطلق المسلحون النار عليها. طلب إيلاد من والدته الاختباء، لكنها لم تنجح، فأُطلق عليها النار مجددًا وانقطع الاتصال بها. في ذلك السبت نفسه، قُتل زوجها سامي، وهو مريض باركنسون كان يعيش منفصلًا عنها.

شاي ليفينسون، 19 عامًا، من جفعات أفني، كان قائد دبابة في الكتيبة 77 من اللواء السابع، وقُتل في اشتباكات مع عناصر حماس في 7 أكتوبر. صُنف رهينة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد التحقيقات والشهادات التي جمعها الجيش الإسرائيلي، أُبلغت عائلته بمقتله واختطاف جثمانه إلى غزة.