الجيش الإسرائيلي يتدرب على القتال البري في لبنان، غالانت يهدد :"توجد لدينا ضربات إضافية"

زار وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم (الثلاثاء)، مناورة قتالية برية في لبنان للواء السابع مدرعات وكتيبة المظليين 202، في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لتوسيع القتال. وبعث غالانت برسالة تهديد إلى حزب الله: "لدينا المزيد من الضربات الجاهزة".

قال وزير الأمن للمقاتلين: بضع كلمات عن العدو: حزب الله اليوم ليس حزب الله قبل أسبوع. تسلسل الضربات التي وجهت للقيادة والسيطرة والناشطين ووسائل الحرب - ضربات شديدة للغاية نحن نعرف ما يجب فعله وكيفية تفعيل الأمور".

"أي عدو لحزب الله تصادفونه، ستعرفون كيف القضاء عليه. حزب الله يفهم ما أقول، وهو منزعج من ذلك. أنت تفهم جيداً أنه قد تأتي اللحظة التي نعطي فيها الأمر وهذا النظام سيمضي قدما، لذلك نحن نقوم بأفضل الاستعدادات ". وأضاف جالانت أيضًا: "أنتم تواجهون تنظيم يبدو مختلفًا - لقد تعرض للضرب المبرح، ومعنوياته منخفضة، ولكن عندما يقول إنه يريد ضربنا، وتدميرنا، وإستهدافنا - خذوا الأمر على محمل الجد، هذا هو هدفه، فهو يعني ذلك."

واختتم حديثه قائلاً: "هناك عرض للهدف في كل من الجنوب والشمال لما قمنا به وعلينا أن نستمر حتى نحقق ما قررناه - إعادة السكان إلى منازلهم بأمان حتى يتمكنوا من العيش بشكل صحيح".