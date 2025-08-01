إدارة ترامب تعمل على تفكيك وكالة أونروا

قد يعجبك أيضًا -

تعمل إدارة ترامب على تفكيك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفقًا لمذكرة سرية أُرسلت إلى الكونغرس ونشرتها صحيفة واشنطن فري بيكون اليوم (الجمعة). وتنص المذكرة على أن "الإدارة قررت أن وكالة أونروا متورطة في فساد لا يمكن إصلاحه، وأنها تعمل الآن على تفكيك المنظمة بالكامل".

وفقًا للإعلان الصادر في 29 يوليو/تموز 2025، لم تُموّل وزارة الخارجية الأمريكية الأونروا منذ يناير/كانون الثاني 2024، وليس لديها أي برامج نشطة معها، وتحافظ على سياسة الحد الأدنى من التواصل معها. وصرح مسؤول قائلاً: "هدف الأونروا هو توفير غطاء لحماس. إنها كيان فاسد تمامًا ويجب تفكيكه".

يعكس تقييم إدارة ترامب فقدانًا تامًا للثقة في وكالة أونروا، وذلك بعد تقاريرادعت "مشاركة ما لا يقل عن اثني عشر موظفًا من الوكالة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول وتعاونهم مع حماس في قطاع غزة". تُرسّخ هذه الخطوة رسميًا موقف الإدارة - القائل بضرورة تفكيك الأونروا - وتبدأ عملية تحقيق هذا الهدف.

كجزء من هذه الخطوة، طالبت الإدارة الشهر الماضي الأونروا بإعادة جميع أموال المساعدات الأمريكية التي لم تُستخدم بعد – لكن المنظمة لم تفعل ذلك حتى الآن. ووفقًا للبيان الذي أُرسل إلى الكونغرس، فإن رسالة أُرسلت في 8 أبريل\نيسان 2025 من قبل رئيس مكتب الأونروا في واشنطن تعهدت بإعادة الأموال، لكن ذلك لم يُنفذ فعليًا حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، أمر وزير الخارجية ماركو روبيو في شهر مايو\أيار الماضي بوقف كل مشاركة الولايات المتحدة في الهيئات التشغيلية للأونروا ضمن إطار الأمم المتحدة.