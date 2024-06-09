تقرير|| برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة سيعلق نشاطه في غزة بعد عملية "أرنون"

ذكر تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم (الأحد)، أن برنامج الغذاء العالمي سيوقف المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد "عملية أرنون".

وذكرت تقارير فلسطينية أن عملية إنقاذ المختطفين الأربعة السبت أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين.وقالت رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين إن ذلك سيجعل العمل الإنساني في القطاع "أكثر خطورة".

وقالت ماكين في إشارة إلى العملية العسكرية في مخيم النصيرات للاجئين التي جرت يوم السبت "لقد توقفنا ونقوم بإعادة فحص الجوانب الأمنية للمواقع وما يعنيه ذلك بالنسبة لنا". وتابعت "لقد جعل هذا الأمور أكثر خطورة. الناس يعانون من الجوع بالفعل على أي حال. إنهم يائسون. ثم يحدث شيء مثل هذا؟"

وترأس ماكين برنامج الغذاء العالمي، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل كأكبر منظمة إنسانية في العالم، منذ أبريل 2023. وواجهت انتقادات داخلية العام الماضي من موظفي برنامج الأغذية العالمي الذين قالوا إنها لم تقدم الدعم الكافي لموظفي الأمم المتحدة المحاصرين في الحرب في غزة،وفقا لما أفادت به واشنطن بوست في كانون أول/سبتمبر.

وقالت ماكين إنها ترحب بنبأ انقاذ الرهائن الأربعة سراح الرهائن، مشيرة إلى أن زوجها الراحل السيناتور جون ماكين كان أسير حرب في فيتنام. وقالت: "كانت عملية الإنقاذ عظيمة"وأضاف ماكين إنه مع ذلك "الحل الوحيد" للجانبين هو وقف إطلاق النار.