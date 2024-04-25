الجيش الإسرائيلي يستعد لتنفيذ عملية برية في رفح وسط توتر متزايد في غزة

عقد مجلس الوزراء العسكري الإسرائيلي اجتماعًا اليوم (الخميس) لمناقشة تطورات الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على الاستعدادات لعملية برية في رفح. وخلال الاجتماع، أعلن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي أن الجيش يخطط لتحركات عسكرية كبيرة وأكد أن القوات الإسرائيلية مستعدة للبدء في العملية، بعد عرض الخطط على المستوى السياسي.

وأشار هاليفي إلى أن هناك خطة إنسانية شاملة جاري بناؤها للتعامل مع تحركات حوالي 150 ألف فلسطيني نحو المواسي أو خان يونس، في محاولة للبحث عن مأوى آمن. ومن المقرر أن تدمج هذه الخطة الإنسانية في العمليات العسكرية بما يسمح باندماج المحور الإنساني في القطاع بشكل فعال.

كما تم إنشاء عدة قواعد عملياتية أمامية على طول الممر لدعم العمليات، وقد خرج لواء ناحال وكتيبة البصمة الحديدية لتحديث قدراتهما. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير أكثر من 20 كيلومتراً من الأنفاق تحت الأرض، ونفذ الجيش أكثر من 180 ضربة جوية وبرية في المنطقة.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وسوريا، حيث أكد هاليفي على أهمية الأهداف التي تم ضربها وأهمية تأمين الأمن الإسرائيلي في المنطقة.

وأكد قائد لواء ناحال، اللواء يائير زوكرمان، على الإنجازات التي حققها جنوده في الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن العمليات المنفذة أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية ودمرت العديد من البنى التحتية المعادية.

وختاماً، أشار رئيس الأركان إلى ضرورة تعزيز التنسيق والحوار مع المصريين، وذكر أن هناك جهودًا جارية لتحقيق التوازن في الأزمة مع الأسطول التركي، مؤكداً على أهمية الشفافية والإعلان في كل خطوات العملية.