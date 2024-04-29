التصعيد على الحدود الشمالية: إطلاق حوالي 20 قذيفة من لبنان باتجاه بلدات في الجليل الأعلى تم اعتراض معظمها

تتواصل الأعمال القتالية على الجبهة الشمالية لإسرائيل وسط الإعلان صباح اليوم الإثنين عن انطلاق صافرات الإنذار في عدد من البلدات الحدودية في الجليل الأعلى وتكشفت الصورة عن تحديد حوالي 20 عملية إطلاق وابل من القذائف والصواريخ من لبنان.

وجاء على لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض معظم عمليات الإطلاق وسقط بعضها في مناطق مفتوحة كما أفادت التقارير أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار" فيما انطلقت عملية للرد على مصادر إطلاق النار.

وأعلنت في وقت لاحق "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه بلدات الجليل الأعلى.

وفي الليلة الماضية، هاجمت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد قال إن القصف استهدف البنية التحتية العملياتية في منطقة جبل بلاط، إلى جانب العديد من المباني العسكرية للمنظمة في منطقة مروحين في الجنوب اللبناني.

أنهى وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه أمس الأحد زيارة للبنان هدفت إلى تقديم مقترح تسوية يتم إنهاء العمليات القتالية بموجبها بحيث يكون الإطار هو قرار 1701 وسط توجيه الدعوة لإسرائيل بالالتزام بتطبيق القرار كاملا. وقال سيجورنيه: "لا مصلحة لأحد أن يتوسع الصراع بين حزب الله واسرائيل، ويجب أن يُطبق القرار 1701 كاملا".

وفي الوقت نفسه تمت الإشارة إلى إضافة تغيير في المقترح الفرنسي بهدف التعامل مع إشكالية انسحاب عناصر حزب الله إلى ما وراء الليطاني حتى يتمكن سكان البلدات الشمالية في إسرائيل من العودة إلى منازلهم بأمان. وتم اقتراح صيغة الانتقال بدل الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني. ووفقا للأخبار اللبنانية المتماثلة مع خط حزب الله فقد رد الحزب على الدعوة إلى وقف القتال في الشمال بالقول: "أوقفوا الحرب في غزة أولا".