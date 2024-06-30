عمة الأطفال المختطفين كفير وأرييل بيبس لـi24NEWS: "فيديوهات حماس الإرهابية - أمنية كل عائلة"

تنتظر أوفري بيبس-ليفي منذ 268 يوماً أفراد عائلتها، ياردن، شيري، أرييل وكفير الذين تم احتجازهم لدى حماس منذ السابع من أكتوبر

i24NEWS
i24NEWS
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Shiri, Ariel, and Kfir Bibas
Shiri, Ariel, and Kfir BibasCourtesy of the families

أجرت مذيعة النشرة الرئيسية في القناة العبرية لـi24NEWS، ميري ميخائيلي، مقابلة مع أوفري بيبس ليفي، شقيقة المختطف في غزة ياردين بيبس، الذي تحتجز حماس أيضا زوجته شيري وطفليه أرييل البالغ من العمر أربع سنوات وكفير البالغ من العمر أربع سنوات .

وقالت :"هذه اللعبة كانت كبيرة علي منذ البداية، أنا لا أفهم لماذا يتلاعبون بأخي وعائلته" وتابعت "الشعور لدي هو أنه لا توجد خطة. أعتقد أن ذلك تم بالفعل بسبب نوع من الرغبة في عدم التوصل إلى اتفاق، وهو ما يحبطنا في كل مرة".

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لماذا تعتقدين أن هناك مصلحة في عدم التوصل إلى اتفاق؟

أضافت "إنقاذ الحكومة أهم بالنسبة لهم في الوقت الحالي من إنقاذ المختطفين على ما يبدو".

وعن الرغبة في الحصول على إشارة حياة من شقيقها، تقول: "شاهدت كل فيديوهات ياردين، كنت أرغب في رؤيته. بقدر ما هو محزن، كل عائلة تنتظر فيديوهات حماس هذه، هي فظيعة مع الإرهاب النفسي هذا. لكنها بشكل ما أمنية كل عائلة".

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