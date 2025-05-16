التغطية متواصلة | مصدر أمني: "هجمات غزة تمهيد لدخول مستقبلي للقطاع"
الجيش الإسرائيلي في بيان"من بين الأهداف التي تم مهاجمتها مواقع مضادة للدبابات ومجموعات مسلحة ومنشآت عسكرية كان المسلحون ينطلقون منها لتنفيذ أعمال عدائية ضد قوات الجيش الإسرائيلي."
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "الكثير من الأمور الإيجابية ستحدث في غزة بالشهور الوشيكة، وسنجد حلاً للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك.. نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر".وعن المفاوضات مع إيران، قال إن "على إيران أن تتحرك بسرعة في المفاوضات". كما تطرق للحديث عن سوريا، مشددا على أنه "لم يطلب من إسرائيل الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة لكنه الشيء الصحيح"، بحسب تعبيره، مؤكداً بالقول: "أريد النجاح لسوريا".
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وزير الأمن الإسرائيلي: سنقضي على عبد الملك الحوثي على غرار السنوارين ونصر الله وهنية في طهران
https://x.com/i/web/status/1923401251300970985
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الجيش الإسرائيلي: مصممون على مواصلة العمل بقوة ضد أي جهة تشكل تهديدا لإسرائيل مهما كانت بعيدة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات أدت إلى تدمير بنى تحتية تابعة للحوثيين في ميناءي الحديدة والصليف في اليمن
نتنياهو: قصفنا ميناءين تابعين للحوثيين وهذه مجرد بداية
وزير الأمن الإسرائيلي: ألحقنا أضرارا بالغة بالموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، وإذا أطلق الحوثيون النار سندمر موانئهم ونعطلها بالكامل"
مصدر أمني إسرائيلي لـ i24NEWS: "هاجمنا حتى الآن ميناءين: الحديدة والصليف. إذا استمروا في الهجوم، فسندمر موانئهم".
أكسيوس: المسؤولون الأميركيون يتوقعون الحصول على الرد الإيراني بشأن المقترح الأميركي للاتفاق النووي في الجولة المقبلة من المحادثات التي لم يُحدد موعدها بعد
https://x.com/i/web/status/1923322387535155373
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مصدر إسرائيلي: إسرائيل تسعى لفرض حصار بحري على الحوثيين
مصادر: أكثر من 10 غارات إسرائيلية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف
ترامب لم يتشاور مع إسرائيل بشأن الاعتراف بالحكومة الجديدة في سوريا
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتشاور مع حليفه الإسرائيلي بشأن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، على الرغم من عدم ثقة إسرائيل العميقة في إدارة أحمد الشرع. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرته أبوظبي بفترة وجيزة في ختام جولة استغرقت أربعة أيام في الشرق الأوسط: "لم أسألهم عن رأيهم. اعتقدت أنه كان القرار الصائب. وقد حظيت بإشادة كبيرة. انظروا، نريد لسوريا أن تنجح".
وأعلن ترامب الثلاثاء أنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، وهو تحول كبير في السياسة قبل لقاء الشرع.
تقرير: سلاح الجو الإسرائيلي يقصف ميناء الحديدة في اليمن
محادثات غزة: لا تقدم بعد ثلاثة أيام في الدوحة
بحسب مصدر إسرائيلي لـi24NEWS، فإنه بعد ثلاثة أيام من بدء المفاوضات في الدوحة، لم يتم تحقيق أي تقدم حتى الآن. الوفد الإسرائيلي لا يزال موجوداً في قطر. وكانت إسرائيل قد أعطت حماس إنذارا نهائيا لقبول خطة الانسحاب حتى يغادر ترامب المنطقة، أو المخاطرة بإطلاق عملية دبابات جدعون. لقد غادر ترامب المنطقة الآن.
هجوم الضفة الغربية: تحسن طفيف في حالة الطفل المولود بعملية قيصرية
أعلن مستشفى شنايدر للأطفال في بيتح تكفا، أن حالة الطفل الذي ولد بعملية قيصرية طارئة بعد مقتل والدته تسيلا جيز في تفجير في يهودا والسامرة ليلة الأربعاء قد استقرت.
وأفاد المستشفى بتحسن طفيف في حالة الرضيع، التي وصفت الآن بالخطيرة ولكن مستقرة. تم إعلان وفاة تزيلا جيز بعد وقت قصير من الولادة.
البنك الدولي يعلن استئناف عمله في سوريا
مساعد وزير الخارجية الإيراني: لن نفكك أيا من منشآت التخصيب
دبلوماسي أوروبي: نسعى لتخفيف العقوبات عن سوريا تدريجيا
مصدر أمني: "هجمات قطاع غزة تمهيد لدخول مستقبلي للقطاع"