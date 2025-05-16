ترامب لم يتشاور مع إسرائيل بشأن الاعتراف بالحكومة الجديدة في سوريا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتشاور مع حليفه الإسرائيلي بشأن قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة، على الرغم من عدم ثقة إسرائيل العميقة في إدارة أحمد الشرع. وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد مغادرته أبوظبي بفترة وجيزة في ختام جولة استغرقت أربعة أيام في الشرق الأوسط: "لم أسألهم عن رأيهم. اعتقدت أنه كان القرار الصائب. وقد حظيت بإشادة كبيرة. انظروا، نريد لسوريا أن تنجح".

وأعلن ترامب الثلاثاء أنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا، وهو تحول كبير في السياسة قبل لقاء الشرع.