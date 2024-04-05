غالانت: " لقد تعرض العدو لضربات قوية وهو يبحث عن سبل الرد - نحن مستعدون بطبقات متعددة من الدفاع"

أكد وزير الأمن يوآف غالانت خلال زيارته اليوم الجمعة لقاعدة تل نوف الجوية، ولقائه الفرق الجوية والبرية للسرب 133، جاهزية السرب للخطط العملياتية المتوقعة في مختلف القطاعات. وأعرب الوزير غالانت عن تقديره للفرق، وأكد أن الحفاظ على اليقظة واليقظة والجاهزية في التشكيلات الدفاعية المتواجدة له تأثير حاسم على تطور الحرب.

Communications Minister of Defense

وقال غالانت موجها حديثه للفرق الجوية والبرية: "تعتمد دولة إسرائيل على جيش الدفاع الإسرائيلي ويعتمد جيش الدفاع الإسرائيلي على سلاح الجو، ونحن نعرف ذلك جيدًا والعدو يعرف ذلك أيضًا، لذلك سيحاول دائمًا إيذاء سلاح الجو من أجل تعطيل هذه الآلة الجبارة التي تسمى القوات الجوية".

وتابع الوزير: "نحن نهاجم أينما تقرر دولة إسرائيل ضد أي عدو، يمكن أن يكون ذلك في دمشق ويمكن أن يكون في بيروت، نهاجم أينما نقرر، هجومنا قوي جدا، دقيق جدا ويضرب العدو بقوة. ونتيجة لذلك فهو يبحث عن طرق للرد، وطرق الرد هذه يمكن أن تأتي من أي مكان، ونحن نستعد لمواجهة هذا الأمر".

وأشار غالانت إلى أن "الاستعداد يعني - دفاع قوي، على الأرض وفي الجو. الحماية والاستعداد واليقظة والتأهب هذه ليست مرادفات للخوف والذعر والفزع".

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت عن رفع حالة التأهب خشية الرد الإيراني على قصف مبنى قريب من القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الأسبوع الجاري تم نسبه لإسرائيل أسفر عن مقتل القيادي الكبير في فيلق القدس محمد رضا زاهدي إلى جانب عدد من المرافقين.

وفي السياق، قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال كلمة له اليوم الجمعة بمناسبة "يوم القدس" المتزامن مع ليلة القدر: "كونوا متأكدين أنّ الرد الإيراني بشأن موضوع القنصلية الإيرانية آتٍ لا محالة" وأضاف: ""لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على دمشق قيمة تاريخية بالنسبة إلينا" وتابع "الكل يجب أن يحضّر نفسه وأن يرتّب أموره وأن يحتاط كيف يمكن أن تذهب الأمور وأن نكون جاهزين لكل احتمال".