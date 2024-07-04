الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في المعارك شمال قطاع غزة

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الخميس) بنشر خبر مقتل النقيب روي ميلر (21 عامًا) من هرتسليا، وهو قائد سرية في كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي، في معركة شمال قطاع غزة

يشار إلى أنه في الحادث الذي قتل فيه النقيب ميلر، جرح ضابط بصورة خطيرة ومقاتل من فرقة روتيم، ونقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم تبليغ عائلاتهم.

يشار إلى أنه في الحادث الذي قتل فيه النقيب ميلر، جرح ضابط بصورة خطيرة ومقاتل من فرقة روتيم، ونقل المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى، وتم تبليغ عائلاتهم.

وأعلن صعيد متصل أعلن الجيش الإسرائيلي أمس الأربعاء عن مقتل النقيب اليشا لوغاسي خلال القتال في شمال قطاع غزة، وإصيب في الحادثة ثلاثة جنود آخرين بجروح خطيرة.

ولوغانسي بجيل 21 عاما، من كريات شمونة، وبحسب بيان البلدية، أصيب لوغاسي في الأيام الأولى للقتال لكنه عاد للمشاركة في القتال مجددا بعد تماثله للشفاء.