روسيا تبدأ غزو الاراضي الأوكرانية وتشن ضربات على مدن عدة
الرئيس الروسي كان أعلن بوقت سابق عن بدء العملية العسكرية في أوكرانيا والتي اعلن رئيسها حالة الطوارئ
بدأت عملية روسية عسكرية شاملة فجر اليوم في الاراضي الأوكرانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية.
وأدت هذه الضربات حتى الان إلى مقتل أكثر من 40 جنديا اوكرانيا وحوالي 10 مدنيين وذلك في الساعات الاولى الغزو، بحسب ما أفاد به أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحافيينوقال أوليكسي أريستوفيتش للصحافيين "أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل حوالى 10 مدنيين".
هذا وسمعت في الساعة الاولى أصوات انفجارات بالقرب من العاصمة كييف وسمعت ايضا انفجارات في خاركييف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والتي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا،كما سمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد، الذي يشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لروسيا منذ سنوات.
ودعا الرئيس الأوكراني الخميس مواطنيه إلى عدم الهلع من الهجوم الروسي الذي يضرب بلادهم وأعلن حالة الأحكام العرفية.وقال فولوديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على فيسبوك "لا داعي للهلع نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر". وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.
24 فبراير 2022
المستشار الألماني أولاف شولتس يعلن الخميس أن الغزو الروسي لأوكرانيا "يعرّض حياة عدد لا يحصى من الأبرياء للخطر" و"يهدد السلام" في أوروبا.
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قادة دول حلف شمال الأطلسي يعقدون الجمعة قمة عبر الفيديو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية، بعد ساعات على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.
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مولدافيا تغلق مجالها الجوي بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة، كما أعلن الخميس نائب رئيس الوزراء أندريه سبينو.
قُتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيّا وحوالى 10 مدنيين في الساعات الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، كما قال أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحافيين الخميس.وقال أوليكسي أريستوفيتش للصحافيين "أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل حوالى 10 مدنيين".
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الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو يقول إن جيشه لن يشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا، على ما أفادت وكالة "بلتا" الحكومية.وأوضح لوكاشنكو حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قواتنا المسلحة لا تشارك في هذه العملية". وكانت موسكو نشرت عشرات الآلاف من القوات في بيلاروس.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي عند الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في قصر الإليزيه للبحث في الوضع في أوكرانيا،كذلك، تحدث ماكرون عبر الهاتف إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي "طلب تدخلات عدة لدعم أوكرانيا" و"وحدة بين الأوروبيين"، بحسب الإليزيه. وأكد ماكرون لزيلينسكي "الدعم التام والتضامن من فرنسا".كما تحدث ماكرون مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وفق المصدر نفسه.
بولندا تطلب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تفعيل المادة 4 التي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء بعدما شنت روسيا هجوما على أوكرانيا.
قالت الصين الخميس إنها تراقب الوضع في أوكرانيا "عن كثب" ودعت إلى "ضبط النفس" من جميع الأطراف بعد العملية في أوكرانيا،وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في مؤتمر صحافي دوري أن "الصين تراقب عن كثب الوضع وندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على ضبط النفس ومنع الوضع من الخروج عن السيطرة".
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دخلت القوات البرية الروسية أوكرانيا الخميس من اتجاهات عدة، وفق ما أعلن حرس الحدود الأوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن هجوم على البلاد.وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية في بيان أن دبابات روسية ومعدات ثقيلة أخرى عبرت الحدود في مناطق شمالية عدة، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في جنوب أوكرانيا.
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البنك المركزي الروسي الخميس يقول إنه يتخذ إجراءات لضمان استقرار الروبل والأسواق، وأوضح البنك المركزي الروسي في بيان "من أجل ضمان استقرار الوضع في السوق المالية قرر بنك روسيا التدخل في سوق العملات الأجنبية" مشيرا إلى أنه وغيره من المؤسسات المالية "لديها خطط عمل واضحة لكل السيناريوهات".
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيترأس اجتماع أزمة صباح الخميس لاتخاذ قرار حول "الرد" على "الهجمات المروعة" الروسية على أوكرانيا، كما أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية.