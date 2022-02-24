روسيا تبدأ غزو الاراضي الأوكرانية وتشن ضربات على مدن عدة

الرئيس الروسي كان أعلن بوقت سابق عن بدء العملية العسكرية في أوكرانيا والتي اعلن رئيسها حالة الطوارئ

بدأت عملية روسية عسكرية شاملة فجر اليوم في الاراضي الأوكرانية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العملية العسكرية.

وأدت هذه الضربات حتى الان إلى مقتل أكثر من 40 جنديا اوكرانيا وحوالي 10 مدنيين وذلك في الساعات الاولى الغزو، بحسب ما أفاد به أحد مساعدي الرئيس فولوديمير زيلينسكي للصحافيينوقال أوليكسي أريستوفيتش للصحافيين "أعرف أن أكثر من 40 (جنديا) قتلوا وأصيب العشرات. وهناك معلومات عن مقتل حوالى 10 مدنيين".

هذا وسمعت في الساعة الاولى أصوات انفجارات بالقرب من العاصمة كييف وسمعت ايضا انفجارات في خاركييف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا والتي تبعد 35 كيلومترا عن الحدود مع روسيا،كما سمع دوي 4 انفجارات قوية في كراماتورسك الحدودية التي تشكل عاصمة الحكومة الأوكرانية في شرق البلاد، الذي يشهد نزاعا مع انفصاليين موالين لروسيا منذ سنوات.

ودعا الرئيس الأوكراني الخميس مواطنيه إلى عدم الهلع من الهجوم الروسي الذي يضرب بلادهم وأعلن حالة الأحكام العرفية.وقال فولوديمير زيلينسكي في رسالة بالفيديو على فيسبوك "لا داعي للهلع نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر". وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.