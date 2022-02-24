إدانات أمريكية واوروبية للغزو الروسي على أوكرانيا وتحركات دولية للرد عليه

الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني ويتعهد بفرض عقوبات جديدة على موسكو

أعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد العملية الروسية في أوكرانيا، وقال ناطق باسم البيت الأبيض إن جو بايدن "تحدث للتو مع زيلينسكي"، موضحا أن تفاصيل المحادثة ستعلن لاحقًا.

ودان الرئيس الامريكي جو بايدن بوقت سابق العملية العسكرية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لحماية دونباس شرقي أوكرانيا"، وقال بايدن في البيان: "صلاة العالم بأسره مع شعب أوكرانيا الليلة وهم يتعرضون لهجوم غير مبرر وغير عادل من قبل القوات العسكرية الروسية.. لقد اختار الرئيس بوتين حربا مع سبق الإصرار ستؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، وسترد الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بطريقة موحدة وحاسمة. سيحاسب العالم روسيا"، وأكد بايدن أنه يقوم بمراقبة الوضع من البيت الأبيض، معلنا نيته الاجتماع مع قادة مجموعة السبع صباحا، ولفت إلى أنه سيعلن عن عقوبات أخرى على روسيا.

من جانبه وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، نداء في اللحظة الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، لوقف الحرب "باسم الإنسانية" بعد اعلان بوتين عن غزو أوكرانيا، وقال غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا: "الرئيس بوتين، باسم الإنسانية، أعد قواتك إلى روسيا ".وأشار إلى أن عواقب الحرب ستكون مدمرة لأوكرانيا وبعيدة المدى بالنسبة للاقتصاد العالمي.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أدان أيضا "الأحداث المروعة في أوكرانيا" قائلا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "اختار إراقة الدماء والدمار بشن هذا الهجوم غير المبرر".وغرّد على تويتر "سترد بريطانيا وحلفاؤنا بشكل حازم" مضيفا أنه تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

من جانبه وصف المستشار الألماني أولاف شولتس العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أنها "انتهاك فاضح" للقانون الدولي متحدثا عن "يوم قاتم" لأوروبا جمعاء.وأضاف في بيان "تندد ألمانيا بأقوى العبارات بهذا العمل اللاأخلاقي للرئيس (فلاديمير) بوتين نحن متضامنون مع أوكرانيا وسكانها".

كما يعقد سفراء الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) اجتماعا طارئا صباح الخميس في بروكسل بعد بدء عملية عسكرية روسية ضد أوكرانيا، على ما أعلن ناطق باسم الناتو. ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الذي دان "هجوم موسكو المتهوّر وغير المبرر" مؤتمرا صحافيا قرابة الساعة 12,30 (11,30 ت غ) كما أوضح المصدر نفسه.