الرئيس الاسرائيلي :"أشعر بحزن شديد وأخشى وقوع مأساة انسانية في أوكرانيا"

جاء تصريح الرئيس الإسرائيلي خلال زيارة أجراها لليونان وخلال جلسته مع الرئيسة اليونانية

تطرق الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الذي بدأ صباح اليوم زيارة إلى اليونان للصراع الدائر في أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي فجر اليوم، وقال خلال اجتماعه مع الرئيسة اليونانية كاترينا سكلاروبولو،"هذه لحظة تاريخية معقدة جدا، أشعر بحزن شديدة بسبب مخاوف من وقوع مأساة انسانية، ولا سمح الله المساس بالمدنيين الأبرياء، إسرائيل تدعم سلامة الأراضي الأوكرانية، سنعرض كل تعاون إنساني ممكن للحكومة في أوكرانيا عن طريق شركاء آخرين، أكرر مطالبتي الإسرائيليين العودة إلى البلاد عن طريق المعابر البرية".

في المقابل سكلاروبولو هاجمت بشدة الحرب التي فرضتها روسيا وقال :"دخل الروس إلى دولة مستقلة وحرة، روسيا تفعل أشياء ضد السلام ليس لها الحق بالقيام بها، هذا الهجوم يمكن أن يتدهور ويؤدي إلى فوضى في أوروبا. هناك من يقولون أن هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب من الأكبر في المنطقة، عقولنا مع الشعب الأوكراني، نريد أوروبا موحدة يجب على أن لا تعود القارة الى القرن الـ19".

وسيجتمع هرتسوغ لاحقا مع رئيس الحكومة اليونانية كرياكوس ميتسوتاكيس، ومع مسؤولين آخرين في البلاد ومع أعضاء الجالية اليهودية في المدينة، وسيزور الأسبوع القادم قبرص وسيجتمع هناك مع الرئيس نيكوس أناستاسياديس، ويسعى هرتسوغ من خلال هذه الزيارات تهدئة اليونانيين والقبارصة والتوضيح لهم بأن تسخين العلاقات بين إسرائيل وتركيا لن يكون على حسابهم.