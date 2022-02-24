حرس الحدود الاوكراني: القوات الروسية اخترقت منطقة كييف

الامين العام لحلف شمال الاطلسي يقول ان الحلف ليس لديه خطط لارسال قوات الى اوكرانيا

أعلن جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيان الخميس أن قوات روسية دخلت منطقة كييف من بيلاروس لتنفيذ هجوم بصواريخ غراد على أهداف عسكرية، وبحسب ما افادت به فرانس برس عن مصادر صحافية عن "تحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية"، وتحدثت ايضا عن تحطم طائرة عسكرية أوكرانية قرب كييف على متنها 14 شخصًا".

هذا وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس اليوم أن الحلف ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعدما غزت روسيا جارتها الموالية للغرب.وأضاف ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع طارئ لسفراء حلف شمال الأطلسي "ليس لدينا قوات من الناتو في أوكرانيا، وليس لدينا أي خطط لإرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا".

وعلى صعيد متصل حذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس من أن الدول الغربية ستفرض عقوبات "هائلة" تستهدف الاقتصاد الروسي ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا، واصفًا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "دكتاتور".وقال جونسون في كلمة متلفزة للبريطانيين "دبلوماسيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأخيرًا عسكريًا، يُفترض أن ينتهي مشروع فلاديمير بوتين الوحشي والهمجي بالفشل".