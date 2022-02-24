القصف الروسي على أوكرانيا يستهدف 11 مطارا و3 نقاط قيادة و18 محطة رادار "إس-300" و"بوك إم-1"

بعد شنها عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تعطيل 11 مطارا و3 نقاط قيادة و18 محطة رادار "إس-300" و"بوك إم-1" بعد شنها عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة وتلى ذلك سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.

وفي السياق أجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.

فيما أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه "غزوا كاملا".