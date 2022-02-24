القصف الروسي على أوكرانيا يستهدف 11 مطارا و3 نقاط قيادة و18 محطة رادار "إس-300" و"بوك إم-1"
بعد شنها عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تعطيل 11 مطارا و3 نقاط قيادة و18 محطة رادار "إس-300" و"بوك إم-1" بعد شنها عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة وتلى ذلك سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.
وفي السياق أجاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، محذرا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.
فيما أغلقت أوكرانيا مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر أن بلاده تواجه "غزوا كاملا".
24 فبراير 2022
الخارجية الروسية: الحرب في أوكرانيا بدأت قبل 8 سنوات وهي تشارف على الانتهاء.
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس استمرار القتال للسيطرة على مطار غوستوميل العسكري قرب كييف، ووصول القوات الروسية قرب تشرنوبل.
وقال رئيس أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوجني، إن "المعارك دائرة للسيطرة على مطار غوستوميل" الواقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غرب كييف، مشيرا إلى استخدام صواريخ جافلين الأمريكية ضد طابور دبابات روسية من طراز T72.
أعلن المستشار النمساوي، كارل نيهامر، عصر الخميس، مضمون محادثة هاتفية مع أجراها مع زيلينسكي، اليوم، وقال نيهامر "بدأ الرئيس الأوكراني بالكلمات. كان يقدم تقريرا عن بلد لا يعرف إلى متى سيظل موجودا، ويتحدث عن التفاصيل بصفته رئيسا دون أن يعرف إلى متى سيظل على قيد الحياة".
سيلقي بايدن خطابا حول أوكرانيا الساعة 20:30 بتوقيت موسكو ، حسب ما نقلته رويترز ، نقلا عن البيت الأبيض.
قال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية إن القوات الروسية دخلت تشيرنوبيل وإن القتال هناك دمر منشأة لتخزين النفايات النووية.
أدان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ، الهجمات الروسية على أوكرانيا، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي "سيفرض أصعب حزمة من العقوبات المفروضة على موسكو على الإطلاق"، وفق النشر في واينت.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس الأوكرانية، داعيا الجيش الأوكراني إلى "إلقاء سلاحه".
أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية أن كل القوات التابعة لحرس الحدود الأوكراني انسحبت من مواقعها على الحدود بين البلدين.
وقال الأمن الروسي في بيان له: "عناصر حرس الحدود الأوكرانيون يغادرون بشكل جماعي مراكز انتشارهم على الحدود الروسية الأوكرانية. وبحلول الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم (الخميس)، أخلى حرس الحدود الأوكرانيون جميع المقرات الواقعة على الحدود الروسية الأوكرانية".