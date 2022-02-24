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الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الروسي

i24news

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رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر إعلامي حول قانون الرقائق في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 8 فبراير 2022
Virginia Mayo / POOL / AFPرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر إعلامي حول قانون الرقائق في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 8 فبراير 2022

فرض حزمة إضافية من العقوبات التي من شأنها أن تضر بشدة بالاقتصاد الروسي، وتزيد من تدفق رأس المال إلى الخارج

أدان جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، الهجمات الروسية على أوكرانيا، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي "سيفرض أصعب حزمة من العقوبات المفروضة على موسكو على الإطلاق"، وفق النشر في واينت.

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ومن جانبها، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض "حزمة إضافية من العقوبات التي من شأنها أن تضر بشدة بالاقتصاد الروسي، وتزيد من تدفق رأس المال إلى الخارج، وتزيد من التضخم، وتؤدي تدريجياً إلى تآكل قاعدتها الصناعية" مشيرة إلى قناعتها بأن "هذه العقوبات ستضعف النمو الاقتصادي لروسيا". 

في الوقت نفسه، أعلن الكرملين أن لديه موارد مالية كافية لضمان الاستقرار الاقتصادي لروسيا حتى في حالة العقوبات العالمية.