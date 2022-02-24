رئيس الوزراء نفتالي بينيت ليهود أوكرانيا: باب دولة إسرائيل مفتوح دائمًا

هذه لحظات صعبة ومأساوية، وقلوبنا مع مواطني أوكرانيا الذين وجدوا أنفسهم في وضعٍ كهذا دون إثم اقترفوه

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الإسرائيليين الذين لم يغادروا الأراضي الأوكرانية بعد إلى فعل ذلك حالاً مشددًا على النداء عبر قوله "غادروا حالاً، أنقذوا حياتكم". وأضاف "ممثلونا ينتظرون قدومكم إلى النقاط الحدودية في غربي البلاد".

كما أكد رئيس الوزراء على أن بلاده تتعهد بمد يد المساعدة في أي مساعدات إنسانية مطلوبة. وجدد بينيت تأكيده على أن "كل يهودي ويهودية، في كل مكان في العالم، يعرفون تمامًا أننا ننتظرهم هنا وأن باب دولة إسرائيل مفتوح دائمًا".

ووصف بينيت اللحظة الراهنة بالقول "هذه لحظات صعبة ومأساوية، وقلوبنا مع مواطني أوكرانيا الذين وجدوا أنفسهم في وضعٍ كهذا دون إثم اقترفوه".

يذكر أن أقوال بينيت جاءت في إطار كلمة ألقاها الخميس، بمناسبة تخرج دفعة من الضباط الإسرائيليين، افتتحها بالقول: "أنتم تبدؤون حياتكم المهنية كضباط في الجيش الإسرائيلي في فترة تشهد على تبدل النظام العالمي الذي عهدناه". وأضاف "العالم أقل استقرارًا ومنطقتنا تتغير أيضًا يومًا بعد يوم. هذه الأيام تعلمنا أن الحرب بين الجيوش، ليست من عداد الماضي للأسف".

وتابع بينيت: "تقف دولة إسرائيل هذه الأيام بثبات واستقرار وأمان وأمل بوجه التهديدات والتحديات التي تحيق بالمنطقة من حولنا. يعرف كل إسرائيلي، على الدوام أن لديه وطنًا يعود إليه، وأن هناك من يعتني به في وقت الحاجة".