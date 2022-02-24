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إسرائيل تتعهد بتقديم المساعدة لليهود الأوكرانيين

i24NEWS

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وزير شؤون المغتربين الإسرائيلي نحمان شاي ، يحضر لوبي الشعب اليهودي ، في الكنيست الإسرائيلي في القدس ، 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2021.
Yonatan Sindel/Flash90وزير شؤون المغتربين الإسرائيلي نحمان شاي ، يحضر لوبي الشعب اليهودي ، في الكنيست الإسرائيلي في القدس ، 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2021.

"دولة إسرائيل ستعتني دائما باليهود المعرضين للخطر أينما كانوا ولا سيما سلامة الجاليات اليهودية في المنطقة"

قال وزير شؤون المغتربين في الحكومة الإسرائيلية، نحمان شاي، إن "دولة إسرائيل ستعتني دائما باليهود المعرضين للخطر أينما كانوا ولا سيما سلامة الجاليات اليهودية في المنطقة" وأعرب عن قلقه بشأن "محنة يهود أوكرانيا وسط الغزو الروسي ووعد بإرسال مساعدات إذا لزم الأمر". 

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وأشار نحمان شاء إلى أن " وزارة شؤون المغتربين تعد برنامج مساعدة للجاليات اليهودية في أوكرانيا، ونحن على استعداد للرد عليه بأي طريقة ممكنة"ولم يذكر مكتب شاي تفاصيل فورية عن محتويات حزمة المساعدات أو كيف سيتم توزيعها على الجاليات اليهودية في أوكرانيا.

وكان الجيش الروسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تدمير 74 منشأة عسكرية من بينها 11 مطارا في أوكرانيا، حيث شنت موسكو عملية عسكرية كبيرة في الصباح.