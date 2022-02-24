يخشى بعض المراقبين أن تؤجج روسيا المناقشات من خلال الدفع بممثلين عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014

تعقد في الثامن والعشرين من شباط فبراير الجاري وتمتد حتى الأول من نيسان/ أبريل الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وسط تكهنات بأن تطغى الأحداث المتسارعة في أوكرانيا على برنامج الدورة، تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مشاركته في الدورة على مستوى وزراء الخارجية.

يذكر أن الوضع في أوكرانيا كان مدرجاً أساساً على جدول أعمال المجلس، ويفترض أن يناقش في 29 آذار/ مارس. إلا أن الوزراء والدبلوماسيين قد يثيرون القضية خلال الجلسات العامة، ويتوقع البعض أن تطلب أوكرانيا مناقشة عاجلة.

ويتحدث خلال اجتماع المجلس كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوروبي جوزيب بوريل، ومن المقرر أن يدلي كل منهما بكلمته عبر الفيديو. ويحذو حذوهما الأربعاء وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

ويفتتح الاجتماعات الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه التي لم تتخذ بعد موقفاً من الرسالة الأميركية عن وضع روسيا قوائم بأسماء أوكرانيين "ستتمّ تصفيتهم أو إرسالهم إلى معسكرات اعتقال" في حال غزت روسيا جارتها.

ويخشى بعض المراقبين أن تؤجج روسيا المناقشات من خلال الدفع بممثلين عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014 الى التحدث نيابة عنها.

وقال الناطق باسم المجلس رولاندو غوميز لوكالة فرانس برس إن "هذا الأمر سبق أن حصل في الجلسات الأخيرة وطلب الأوكرانيون نقطة نظام". لكنه أوضح أن "أنظمة المجلس تتيح لوفد دولة ما انتداب شخص للتحدث بدلاً منه، بشرط أن يبلغ (المجلس) رسمياً".

ويتوقع في هذه الحال أن يصدر إعلان مشترك من دول عدة احتجاجاً على خطوة من هذه القبيل. كذلك يُتوقع أن تقدم كييف مشروع قرار في شأن الآثار السلبية للمعلومات المضللة على حقوق الإنسان.