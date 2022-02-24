الرئيس الروسي: "الهجوم على أوكرانيا هو السبيل الوحيد للدفاع عن البلاد"

بوتن:"روسيا لن تنغلق على نفسها وستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا ننوي الإضرار بالنظام العالمي لأننا جزء منه"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الخميس، إن "ما يجري الآن في أوكرانيا هو إجراء اضطراري وهو السبيل الوحيد للدفاع عن البلاد"وأضاف:"روسيا لن تنغلق على نفسها وستظل جزءا من الاقتصاد العالمي.. ولا ننوي الإضرار بالنظام العالمي لأننا جزء منه وأطراف فيه".

جاء ذلك خلال حديث بوتين في اجتماع مع رجال أعمال روس لمناقشة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية بأوكرانيا، لافتا إلى أن "موسكو ستعمل على اتخاذ التدابير اللازمة إذا اتخذت خطوات ضدها" مضيفا: "اضطررنا لهذه الإجراءات ولم تُترك لنا أي فرصة للقيام بغير ذلك".وتابع: "جميع محاولاتنا لتغيير الوضع لم تكن مثمرة.. ولا ينبغي لشركائنا أن يدفعونا للخروج من النظام العالمي".

وشدد بوتين على أن "المخاطر في مجال الأمن تشكلت بحيث لم يعد من الممكن التوصل لحل بأي طرق أخرى"، مؤكدا أن "المخاطر كان يمكن أن تؤثر على وجودنا وأعددنا أنفسنا لأي عقوبات".وأضاف: "ما يجري الآن في أوكرانيا هو إجراء اضطراري".