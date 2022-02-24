جونسون يعلن حظر أيروفلوت وفرض عقوبات على مصارف ورجال أعمال روس

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس من مغبة مضي روسيا في التوغل في أوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس عن جملة قرارات عقابية بحق روسيا التي أعلنت الحرب على أوكرانيا، أولها حظر شركة الطيران الروسية أيروفلوت، إضافة إلى فرض عقوبات على مصارف ورجال أعمال روس.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس من مغبة مضي روسيا في التوغل في أوكرانيا معتبرًا أن الأمر سيكون كارثيًا للبلدين والعالم بأسره، بحسب النشر في سبوتنيك.

وقال جونسون خلال خطاب له في البرلمان: "مما لا شك فيه أنه إذا أقدمت روسيا على أي توغل في أوكرانيا، أعتقد أن هذا سيكون كارثة، ليس لأوكرانيا فحسب وإنما لروسيا، أيضا سيكون ذلك كارثة على العالم".

ويتفق جونسون مع نظيره الأمريكي جو بايدن الذي توقع أن يأمر الرئيس الروسي بالتحرك العسكري نحو الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أن "الغزو الشامل سيؤدي إلى رد فعل واسع النطاق وسيكون مكلفا لروسيا واقتصادها".