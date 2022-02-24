الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يخشى من وقوع كارثة في أوكرانيا: نعيش لحظة تاريخية معقدة جدًا

صرح هرتسوغ في مستهل لقائه مع نظيرته اليونانية سكلاروبولو إن "إسرائيل تؤيد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

أعرب الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ المتواجد في اليونان في زيارة رسمية عن تضامنه مع أوكرانيا على خلفية الحرب المعلنة ضدها من جانب روسيا، وصرح في مستهل لقائه مع نظيرته اليونانية كاترينا سكلاروبولو إن "إسرائيل تؤيد سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، بحسب النشر في واينت.

واعتبر هرتسوغ أن العالم يشهد "لحظة تاريخية معقدة جدًا" وأضاف أنه يشعر بالحزن الشديد حيال المأساة الإنسانية والمس بحياة المواطنين الأبرياء. وأكد هرتسوغ أن بلاده ستعرض المساعدات الإنسانية على الحكومة بالتنسيق مع شركاء إضافيين. كما عاد هرتسوغ وأكد على المواطنين الإسارئيليين العودة الى البلاد عن طريق المعابر البرية.

واتخذت اليونانية سكلاروبولو موقفًا أكثر حزمًا بخصوص الحرب التي فرضتها روسيا عبر تصريحها: "لقد دخل الروس دولة مستقلة وحرة. وروسيا تقوم بأشياء ضد السلام ليس لها الحق في القيام بها. وقد يتدهور هذا الهجوم ويؤدي إلى تدهور الأوضاع والغرق في فوضى".

وسيلتقي هرتسوغ، في وقت لاحق، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ومسؤولين كبار آخرين في البلاد وأعضاء من الجالية اليهودية في المدينة. ومن المقرر أن يلتقي هرتسوغ في الأسبوع المقبل بالرئيس نيكوس أناستاسياديس في قبرص.

وكما هو معروف، تهدف زيارة هرتسوغ هذه إلى طمأنة اليونانيين والقبارصة وإيصال رسالة بأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا لا يأتي على حسابها.