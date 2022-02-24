متظاهرون في تل أبيب يخطون على جدار السفارة الروسية شعارات منددة بالحرب والشرطة تعتقل أربعة

قام المتظاهرون برش كتابات على جدار السفارة للاحتجاج على الحرب في أوكرانيا وأحرق البعض جوازات السفر الروسية

تجمع مئات المتظاهرين الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، أمام السفارة الروسية في تل أبيب، للاحتجاج ضد الغزو الروسي للجمهورية الأوكرانية التي آثرت الإنضمام الى الغرب، وقام المتظاهرون برش كتابات على جدار السفارة للتعبير عن الموقف المناهض للحرب على أوكرانيا من جانب روسيا،

و أقدم عدد آخر على حرق جوازات السفر الروسية تعبيرًا عن الغضب. ويفيد موقع واينت أن الشرطة الإسرائيلية قامت باعتقال أربعة من المتظاهرين.

وفي روسيا، خرج نحو 1000 شخص الى التظاهر ضد الحرب في أوكرانيا في 47 مدينة وموقع في أنحاء روسيا خلال النهار، وذلك وفق تنظيم يقوم بتوثيق عمليات الشرطة في روسيا ضد المتظاهرين المناهضين للرئيس فلاديمير بوتين، وفق واينت أيضًا.